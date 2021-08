TRE OMKOMMET: Tre personer mistet livet i trafikkulykken i Flå natt til tirsdag.

Dødsulykke på Flå i Hallingdal - tre personer bekreftet omkommet

En lastebil og en personbil var involvert i ulykken natt til tirsdag. Tre personer, som satt i personbilen, omkom i ulykken.

Natt til tirsdag meldte Sør-Øst politidistrikt om en dødsulykke på riksvei 7 i Gulsvik i Flå i Hallingdal. Ved 07.30-tiden var politiet er fremdeles på stedet.

– Vi kan bekrefte at tre personer dessverre har mistet livet i ulykken, sier politistasjonssjef i Hallingdal Brit Fyksen like før klokken halv ti tirsdag morgen. Hun opplyser at de omkomne satt i personbilen.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, skriver politiet i en pressemelding.

Ulykkesanalysegruppen (UAG-gruppen) fra Vegtilsynet, som etterforsker alvorlige ulykker, var på stedet samme natt til tirsdag. Også krimteknikere var tilkalt.

– Det er et møysommelig arbeid. De er i gang med sitt arbeid, men jeg kan foreløpig ikke si mer enn at det er en dødsulykke, sa operasjonslederen klokken 05.16.

GODT FØRE: Det skal ikke ha vært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Kollisjonen skjedde ifølge NTB på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

En lastebil og en personbil var involvert i ulykken, men så langt har ikke politiet informasjon om hvor mange personer som var involvert.

– Vi har ikke helt oversikt over hvor mange personer som har vært i bilen, forteller innsatsleder fra politiet på stedet Odd Halvard Seterdal til NRK.

Politiet opplyser om at veien vil være stengt i lang tid fremover.

Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy på vei vestover må kjøre via E16.

