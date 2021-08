TRE OMKOMMET: Tre personer mistet livet i trafikkulykken i Flå.

Dødsulykke i Flå i Hallingdal - tre personer bekreftet omkommet

En lastebil og en personbil var involvert i ulykken mandag kveld. Tre personer, som satt i personbilen, omkom i ulykken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi kan bekrefte at tre personer dessverre har mistet livet i ulykken, sier politistasjonssjef i Hallingdal Brit Fyksen like før klokken halv ti tirsdag morgen. Hun opplyser at de omkomne satt i personbilen.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier Fyksen til VG. Politiet fikk melding om ulykken på riksvei 7 midt mellom Nesbyen og Hønefoss i Flå i Hallingdal klokken 22.21 mandag kveld.

Ordfører i Flå kommune, Merete Grandrud (Ap), sier til VG at de fortsatt har lite informasjon.

– Mine første tanker går til familien og deres nærmeste. Kommunen ivaretar pårørende og vitner med psykososialt kriseteam, sier ordføreren.

Hun bekrefter at det var flere vitner til stedet, men avventer med å komme med ytterligere kommentarer til hun og kommunen har vært i møte med politiet klokken 10.

Politiet har så langt ikke gått ut med kjønn og alder på de omkomne.

Krimteknikere tilkalt

Ulykkesanalysegruppen (UAG-gruppen) fra Statens Vegvesen, som etterforsker alvorlige ulykker, var på plass natt til tirsdag. Også krimteknikere ble tilkalt.

– Politiet har avhørt vitner, og gjort flere tekniske og taktiske undersøkelser. Nå må vi samle trådene og forsøke å få rede på årsaken til ulykken, sier Fyksen.

– Det viktigste er å sørge for at de pårørende og nærmeste blir ivaretatt, understreker hun samtidig.

GODT FØRE: Det skal ikke ha vært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Kollisjonen skjedde ifølge NTB på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Fortsatt stengt vei

Politiet opplyser om at veien vil være stengt i lang tid fremover.

Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy på vei vestover må kjøre via E16.

Det skal ikke ha vært dårlig vær i området da ulykken skjedde. Kollisjonen skjedde ifølge NTB på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.