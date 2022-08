«Fy faen, så kvalmt. Hadde jeg vist at ungen min skulle gå sammen med «sønnen» til to fitte-sleikere, hadde jeg byttet skole. Hvem av dere er liksom mora og faren? Tragisk jævla koselig for ungen deres og ha to lesber til «foreldre». Like maskuline begge to. Håper ikke dere får lage flere barn. Klarer i hvert fall ikke det alene. Må nok ha noe annet enn to sure fitter da, jævla lesber» står det med store bokstaver i et håndskrevet brev som Karoline og Tina Granum fikk.