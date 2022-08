Mann omkom etter gressklipperulykke

En mann i 60-årene er død etter en gressklipperulykke nær Tønsberg, melder politiet i Sør-Øst på Twitter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hendelsesforløpet er uklart, men personen har trolig fått en større gressklipper over seg. Livreddende førstehjelp pågikk på stedet, men livet sto ikke til å redde.

De nærmeste pårørende er varslet.

– Det er foreløpig ikke helt klart hva som har skjedd, men ulykken har hendt i forbindelse med bruk av en form for gressklipper. Det skal være snakk om en krattklipper, en hagemaskin av en litt større type. Pasienten har blitt klemt mellom maskinen og et gjerde, sa operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG klokken 16.03.

Politiet fikk inn melding om ulykken klokken 15.26. Politiet meldte ham død klokken 16.14.

– Ulykken har skjedd på et idrettsanlegg. Vi etterforsker for å utelukke at det foreligger noe kriminelt og for at man i fremtiden kan unngå denne typen uhell, understreker Eikedalen.

Kort tid etter ble mannen erklært omkommet. Politiet opplyser til VG at han skal ha utført arbeid på idrettsanlegget da ulykken skjedde.

Aktiver kart

I en oppdatering til VG klokken 16.27 sier operasjonsleder Eikedalen at det er besluttet obduksjon.

Politiet jobber ut fra to hovedteorier:

– Det kan være to mulige scenarioer: At avdøde ble klemt mellom gjerdet og maskinen, noe som kanskje er litt usannsynlig. Det er mer sannsynlig at vedkommende har fått et medisinsk illebefinnende og deretter blitt klemt, sier Eikedalen.

– Så har maskinen fortsatt og han har blitt stående i klem.

Mannen var ifølge politiet alene på jobb da ulykken skjedde.

– Han var ikke formelt ansatt ved idrettsanlegget, men hadde oppgave med gressklipping og så videre. Han holdt på å rydde opp i en jordvoll, opplyser operasjonslederen.