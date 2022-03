COCKPIT: Bildet viser cockpiten i et av de nye F8-flyene Norge har fått.

Herfra skal Norge overvåke russerne i nord

EVENES (VG) Norge vil være Natos øyne og øre når aktiviteten for å overvåke Russland trappes opp i nord. Det må annet de nye P8-flyene sørge for.

– Disse har en helt annen kapasitet enn P3-ene vi flyr fra Andøya i dag, og gir oss en mye bedre evne til å overvåke nordområdene, både under og på havoverflaten, sier oberst Kristian Lyssand, og nikker mot det store flyet som står parkert bak ham inne i den midlertidige militærhangaren på Evenes.

Han er sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI), som driver med innsamling og overvåkning i norsk luftrom.

P8-flyene er basert på det vanlige passasjerflyet 737. Det store skroget gir plass til avansert militær teknologi, sonarbøyer for antiubåt-krigføring, og missiler og andre våpen.

STORT FLY: Skroget til P8-flyene er basert på det vanlige passasjerflyet 737.

Norge har store havområder å overvåke. De fem flyene som etter planen skal ha tatt over innen 2023, skal gjøre det enklere. Til nå har Norge mottatt to av dem, ett i november i fjor, og ett i forrige uke.

I dag er det seks P-3 Orion - som har vært i bruk i 60 år - og tre DA-20 Jet Falcon som utfører oppgavene.

Inne i P8-flyet er det montert plasser med skjermer som kan samle inn data om det som skjer over og under vann, og sende det til de som analyserer informasjonen på land. Lenger bak i flyet er det anti-ubåt-utstyr:

SKVADRONSJEF: Per Jørgen Tiller skavdronssjef i 333 skvadron, viser frem innsiden av flyet.

Flyene kan dekke over store områder, og holde seg lenge over havet. Der skal de både kunne finne og identifisere mål som ubåter, og de er også utstyrt med muligheten til å ramme mål under havoverflaten.

Vil følge med selv

Da regjeringen foreslo en tilleggsbevilgning på tre milliarder kroner til Forsvaret etter Russlands invasjon av Ukraina, ble 800 millioner satt av til økt overvåkning av havområdene i nord.

Når Nato-landene nå skal øke aktiviteten i nord er det viktig for den norske regjeringen å beholde kontrollen, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre.

– Hvis vi skulle slutte å følge med på det som skjer i nord, tror jeg andre ville gjøre det, og jeg tror ikke det blir bedre. Norge må ta den hovedoppgaven selv. Vi ligger her, da skal vi ivareta den rollen på en god måte, sa han til VG i helgen.

Det er Rune Andersen, sjef for sjøforsvaret, enig i.

– Vi er avhengige av allierte, men vi er også avhenge av å ha en ledende posisjon så vi påvirker i retning av fortsatt lav spenning og stabilitet, sier han.

Da VG besøkte basen, hadde han akkurat gitt en omvisning til Eric Janicot, sjef for de franske luftmaritime styrkene.

PÅ BESØK: Eric Janicot, sjef for de franske luftmaritime styrkene.

Franskmennene har, i motsetning til britene, ikke lansert en storsatsning for nordområdene. Men de de øker forsvarsinvesteringene, og Janicot sier til VG at han er opptatte av å øve mer med Norge, og lære av Norges ekspertise i nordområdene.

– Det handler om å samarbeide bedre for å forsvare våre interesser, sier han.

FØRTSE FLY: Dette er det første P8-flyet Norge fikk, som kom i november i fjor.

I september for to år siden fikk en britisk-amerikansk flåteøvelse i nord stor oppmerksomhet da de seilte helt inn i russlands økonomiske sone, og fikk følge av en norsk fregatt

Et år senere uttalte utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG at det er grunnleggende for Norge at militær aktivitet nær den russiske grensen er noe Norge gjør best selv.

Da britene lanserte sin nye nordområdesatsing fra Bardufoss tirsdag, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) at den økte interessen fra allierte i nord er bra - men at det også byr på utfordringer.

– Vi har tatt til orde for å koordinere dette bedre, sa han.

Norge vil altså bidra til avspenning overfor Russland, men er samtidig avhengig av støtte og avskrekking av Russland fra Nato-allierte.

– Måtene å få til dette til på, er å ha et veldig tett samarbeid med de nære allierte som ønsker å operere her så vi kan ha en dialog og på den måten påvirke hvordan operasjoner skjer her oppe, sier Andersen i luftforsvaret til VG.

– Da tenker jeg både i rammen av Nato men også bilateralt bilateralt mellom Norge og nære allierte. Frankrike er en av dem, sier han.