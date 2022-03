UTSPURT: Før hun skulle inn til avtalen hos fysioterapeuten, ble Elena Kasin oppringt og spurt ut om sine holdninger til krigen.

Støre om russer-diskriminering: − Sånn kan vi ikke ha det

«Helt uakseptabelt». Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at russiske Elena Kasin ble spurt ut om Ukraina-krigen før hun skulle til fysioterapeut.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Saken om Elena Kasin som ble oppringt av fysioterapeuten før behandling og spurt om sine holdninger til Ukrainakrigen, vekker engasjement helt opp til Norges øverste politiske ledelse.

Statsminister Jonas Gahr Støre er blant dem som reagerer på behandlingen den russiskfødte kvinnen i Moss fikk.

– Jeg kjenner ikke selv detaljene i saken, men jeg har hørt mange nok historier om erfaringer som barn, ungdom, og også voksne kvinner og menn har, som utsettes for kommentarer og ufine bemerkninger som en reaksjon på den russiske ledelsens krigføring i Ukraina. Og sånn kan vi ikke ha det, sier Jonas Gahr Støre til VG.

UAKSEPTABELT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er uakseptabelt hvis russere i Norge blir nektet helsehjelp på grunn av krigen

Terapeuten: «Samvittighet»

Fysioterapeuten i Moss ville ikke behandle Kasin for ryggproblemene, av sin «egen samvittighets grunn», dersom det skulle vise seg at Kasin ikke var mot krigen i Ukraina, har han forklart til VG.

Han hadde aldri tidligere snakket med kvinnen, som har bodd 22 år i Norge og er norsk statsborger, om krigen.

Tilsynelatende er eneste grunn til at Kasin ble stilt disse spørsmålene, at hun er russiskfødt.

GRUSOMT: Hjelpepleier Elena Kasin sier hun ikke klarer å se på nyhetene fra krigen, fordi det gjør henne så trist.

Støre: – Uakseptabelt

De mange russerne som bor i Norge må ivaretas på samme måte som resten av befolkningen, sier Støre til VG.

– Vi må sikre at de kan leve gode og trygge liv i Norge med rettigheter du har når du bor i Norge. Derfor er det veldig trist og helt uakseptabelt hvis en russer med lovlig opphold i Norge ikke får helsehjelp med bakgrunn i krigen i Ukraina.

Statsministeren har en klar oppfordring til nordmenn.

– I Norge må vi være helt klare på at russere og ukrainerne som bor i Norge er ikke skyld i denne krigen.

SKAMMELIG: Moss-ordfører Hanne Tollerud mener det er skammelig at Kasin har hatt en slik opplevelse i Moss.

Ordfører: Sjokkert

I Elenas hjemby Moss sier ordfører Hanne Tollerud at hun er sjokkert over det som har skjedd. Hun synes det er trist at en av byens innbyggere har opplevd dette.

– Jeg og Moss kommune tar sterkt avstand fra slike holdninger. De reflekterer på ingen måte holdningene til oss politikere, innbyggerne i Moss, eller ansatte eller helsetjenesten i kommunen, sier ordføreren, og legger til:

– Jeg synes det er skammelig at Elena har blitt behandlet på denne måten. Vi skal sørge for at hun nå blir fulgt opp og godt ivaretatt.

Trøen: - Holde hodet kaldt

Elenas historie gjør inntrykk også på leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Det er viktig at vi alle, selvfølgelig også i helsetjenesten, husker at det er Putin og hans regime som har det hele og fulle ansvar for krigen i Ukraina, ikke den enkelte russer.

Hun minner om at helsetjenestens viktigste oppgave er å gi mennesker helsehjelp og behandling, uavhengig av pasienters politiske ståsted eller synspunkter.

– Krigen og usikkerheten den medfører kan sette oss alle på følelsesmessige prøver, men vi må alle på prøve å holde hodet kaldt og hjertet varmt.