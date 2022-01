UROLIG: Tina Bru mener ingenting har endret seg etter habilitetsvurderingen fra Justisdepartementets lovavdeling.

Tina Bru om Stoltenberg som sentralbanksjef: − Fortsatt urolig

Høyre-nestleder Tina Bru mener at spørsmålet om sentralbanken reelt vil være uavhengig under Jens Stoltenberg fortsatt skaper uro.

Av Eirik Røsvik

Tina Bru mener at det fremdeles er grunn til uro hvis Jens Stoltenberg blir sentralbanksjef, selv om Justisdepartementets lovavdeling i dag sa at han vil være habil.

– Det er ikke overraskende at lovavdelingen kommer til en slik konklusjon. Jeg har ikke betvilt at Jens Stoltenberg generelt sett vil være formelt habil i saker som kommer til behandling i Norges Bank, skriver Bru i en uttalelse.

Lovavdelingen har blant annet sett på det juridiske rundt Stoltenbergs nære vennskap til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Høyres finanspolitiske talsperson og nestleder understreker at habilitetsvurderingen handler om jus, mens uroen rundt den tidligere Ap-statsministerens kandidatur er bredere.

– Uroen som har kommet frem handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig. Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken, skriver Bru.

SØKER: Jens Stoltenberg har søkt på jobben som sentralbanksjef.

Selv er hun fremdeles urolig for hva en utnevnelse av Stoltenberg vil ha å si for tilliten til sentralbanken.

– Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig. Det må aldri kunne herske tvil om at sentralbanken, både generelt og ved fastsettelse av renten spesielt, handler uavhengig fra partipolitikken, skriver hun.

Det har tidligere vært spekulert i om utnevnelsen blir offentlig på fredag, men Finansdepartementet avviste dette tirsdag og sier det skjer senere.

Den andre reelle søkeren til jobben er nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

INTERVJUET: Jonas Gahr Støre opplyste ikke NTB om at han hadde snakket med Stoltenberg om stillingen.

Informerte ikke

Tidligere tirsdag gikk både Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn og Frps Hans Andreas Limi ut med sine bekymringer knyttet til Stoltenberg i VG.

I et intervju gjort med TV2 mandag forklarte Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef.

Men denne kontakten unnlot Støre å nevne da NTB intervjuet ham om saken i desember.

Til NTB sier Støre i dag at han ikke oppfattet kontakten med Stoltenberg som en samtale og derfor svarte at de ikke hadde diskutert saken.

– Det her forsterker inntrykket av at noen har snakket sammen, og helst ikke vil at vi skal vite at de har snakket sammen. Det er et ganske dårlig utgangspunkt for å utnevne en av våre viktigste embetsstillinger, sa Rotevatn om Støres forklaring til VG.