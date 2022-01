PENGER I SEKKEN: Trygve Slagsvold Vedum kommer med nyheter til særlig småbedrifter som sliter med å betale skatt.

Regjeringen vil på nytt la bedrifter utsette skatteregningen

Trygve Slagsvold Vedum vil blåse nytt i ordningen som lar kriserammede bedrifter søke om utsettelse av skatter og avgifter – og senke renten for de som gjør det.

Av Eirik Røsvik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det å få utsettelse på skatter, avgifter og moms vil kunne hjelpe flere til å få ting til å gå rundt, slik at kontoen ikke går helt tom, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Han varsler at regjeringen fredag vil legge frem et forslag om å la bedrifter søke om å få utsette innbetaling av skatter og avgifter på krav med forfall mellom 1. januar og 31. mars i år.

Vedum sier at det vil hjelpe småbedrifter som kafeer, reiselivsbedrifter og serveringssteder som sliter på grunn av corona.

– Senest på fredag snakket jeg med to bedriftseiere som var veldig bekymret for at de ikke klarer å betale skatter og avgifter i ukene som kommer, sier han.

Her er detaljene i forslaget:

Info Fornyer skatteutsettelse Følgende forslag til ny ordning for skatteutsettelser legges frem på fredag: Ordningen skal omfatte skatte- og avgiftskrav som forfaller i perioden mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022.

Ordningen vil dermed gjelde for arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022, forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022, forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022, merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og særavgifter med forfall den 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

For krav som forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, kan det søkes utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Krav under den nye midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022, og vil løpe parallelt med betaling av avdrag etter gjeldende utsettelsesordninger. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene. Retten til å betale i avdrag vil opphøre dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

Det skal benyttes en rente på 6 pst. i perioden fra og med 15. januar til og med 31. mars 2022. Kilde: Finansdepartementet Vis mer

TOSPANN: Vedum sier at han fikk konkrete tilbakemeldinger fra en rekke bedrifter da han i helgen var i Trysil. Her kom han også med et utspill om skjenkestopp i Dagbladet, som har skapt kontrovers.

Mindre belastning

Regjeringen vil samtidig sette ned renten man betaler på utsatte skattekrav i denne perioden fra åtte til seks prosent.

– Ved å sette ned rentesatsen blir det en litt mindre belastning for de som trenger utsettelse på å betale skatter og avgifter, sier Vedum.

Forslaget gjelder også arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars og flere andre skatter.

– Er dette nok for de bedriftene som sliter?

– Dette er bare en liten del av helheten. Noen kan bruke lønnsstøtte, andre den generelle kompensasjonsordningen eller kommunale kompensasjonsordninger. På kort sikt er dette forslaget en direkte respons på tilbakemeldinger vi har fått fra næringslivet, sier han.

ÅPNER FOR UTSETTELSER: Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem flere ordninger på regjeringens pressekonferanser etter ny coronanedstenging vinteren 2021/22.

Vil unngå konkursras

Frem til i fjor sommer var det mulig for bedrifter å søke om utsettelse av skatter og avgifter, men ordningen ble ikke forlenget.

Tirsdag varslet Miljøpartiet de Grønnes Rauand Ismail at han ville legge frem et forslag i Stortinget om betalingsutsettelse av skatter og avgifter for serveringsbransjen, mens Frp har lagt frem forslag om å gjeninnføre den gamle ordningen, skriver NTB.

Ifølge MDG er dette nødvendig for å unngå er konkursras i serveringsbransjen, som sliter med skjenkestopp og lite aktivitet.

Vedum sier at det er nettopp slike bedrifter regjeringen nå ønsker å treffe.

– Forslaget vårt kommer til Stortinget på fredag. Vi gjør mange grep som gjør situasjonen litt mindre vanskelig. Ingen ønsker å måtte betale ut kompensasjon og gi utsettelser, men når situasjonen er som den er det nødvendig å gjøre disse grepene, sier Vedum.