FHI om omikron-bølgen: − Ikke mulig å stoppe

I en ny risikovurdering vurderer FHI at det kan komme en betydelig bølge fremover som kan påvirkes av tiltak. Men de påpeker også at vi er i en ny situasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I risikovurderingen skriver FHI at nesten all coronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten, og at de venter en stor bølge fra januar til mars.

-- Mange hundre tusen vil bli smittet. En omikrondrevet vinterbølge er ikke mulig å stoppe, men det kan være mulig å dempe toppen av den, skriver FHI.

De skriver at de tror at denne bølgen fra januar til mars vil ligge på et nivå med færre enn 50.000 nye smittede per dag, færre enn 200 nye sykehusinnleggelser per dag, og færre enn 150 som samtidig trenger respiratorbehandling.

Det er stor usikkerhet, og endringer i tiltak kan påvirke risikoen, understreker de.

– Må ha annen begrunnelse for tiltak

I rapporten påpeker også FHI at situasjonen nå har endret seg fra tidligere i pandemien:

– Tidligere i epidemien har det vært et poeng med kontaktreduserende tiltak

(herunder isolering og karantene) som kunne holde epidemien på et lavt nivå inntil vaksiner ble tilgjengelige, og befolkningen kunne bli vaksinert. Den begrunnelsen er ikke gyldig lenger, skriver de.

Det er fordi alle unge og voksne nå har kunnet bli vaksinert, og de eldre og kronisk syke har fått tilbud om en dose tre. Dette gjør befolkningen godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

– Nå må man ved innføring av tiltak ha en annen begrunnelse for

varigheten av tiltakene og andre kriterier for avslutning av tiltakene. Siden vaksinasjon ikke kan stoppe epidemien, og viruset derfor alltid vil sirkulere, vil tiltakene i hovedsak bare utsette smittetidspunktet for folk og dermed dempe eller utsette en bølge. Det er neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak mot epidemien over tid.

Dette er balansegangen

I rapporten skriver FHI at håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg om å balansere mellom to forhold

Å la smitten spre seg slik at tiltak unngås og stadig flere med lav risiko blir smittet nå i stedet for senere - og dermed får økt robusthet mot alvorlig sykdom, og

Å bremse bølgen med minst mulig inngripende tiltak slik at den den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir for stor.

– Det vil kreve svært sterke kontaktreduserende tiltak å slå ned denne vinterbølgen. Bølgen kan vokse igjen så snart tiltakene fjernes. Håndteringen gjennom vinterbølgen dreier seg derfor om å bremse epidemien - med minst mulig inngripende tiltak - sånn at den samtidige sykdomsbyrden og belastningen på helsetjenesten og samfunnet ikke blir utålelig, skriver FHI.

– Da vil flere med lav risiko bli smittet i vinter i stedet for å bli smittet

senere. Dermed oppnår de økt robusthet mot alvorlig sykdom for framtida.

Lavere risiko for sykehusinnleggelse

Foreløpig analyse av norske data har estimert at risikoen for sykehusinnleggelse med covid-19 som hovedårsak etter infeksjon med omikronvarianten var 69 prosent lavere, sammenlignet med infeksjon med deltavarianten, FHI i ukesrapporten for uke 1.

De siste fire ukene har andel innleggelser med omikron økt fra 1,7 prosent i uke 52 til 32 prosent i uke 1.

Men antall pasienter som legges inn synker.

Det er så langt rapportert 138 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 1, mot 183 i uke 52. Antallet sist uke forventes noe oppjustert. Blant de 138 innlagte var 49 prosent uvaksinert, 18 prosent hadde fått to doser og 24 prosent hadde fått tre doser.