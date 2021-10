UENIG MED POLITIET: Høyesterett konkluderte med at 25-åringens sporadiske cannabisbruk ikke var nok til å frata ham førerkortet, slik Politidirektoratet mente.

Jusekspert etter cannabisdom i Høyesterett: Mange kan ha krav på erstatning

Høyesterett var uenig i at en 25-åring skulle miste lappen for å ha brukt cannabis en gang i blant. Avgjørelsen kan få stor betydning for eldre saker, mener professor Jan Fridthjof Bernt.

Selv om politiet ikke kunne bevise at mannen var ruset da han kjørte i trafikken, ble 25-åringen fratatt førerkortet.

De mente at han ikke oppfylte kravet til edruelighet i vegtrafikkloven. Begrunnelsen var at han hadde innrømmet å ha røyket cannabis et par ganger i måneden, og at politiet fant hasj og marihuana hjemme hos ham og i bilen hans.

Mannen tok først saken til Oslo tingrett, som opprettholdt vedtaket til Politidirektoratet. I januar 2021 snudde Borgarting lagmannsrett avgjørelsen.

Staten tok saken til Høyesterett, som nå altså har konkludert med at det var feil å frata 25-åringen førerkortet.

– Det fremstår nokså åpenbart at det her har vært en praksis som lå utenfor rammen for det loven tillater, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB.

PROFESSOR: Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er jurist og en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett.

Han peker på at vegtrafikkloven åpner for inndragning av førerkort dersom en person har alvorlige avhengighetsproblemer med rusmidler. Begrunnelsen for inndragningen må da være hensynet til trafikksikkerheten, forklarer Bernt.

– Men så vidt jeg forstår har man i senere år brukt dette som et sanksjonsmiddel overfor bruk eller besittelse av ulovlig rusmidler, uten forbindelse med kjøring av bil. Det betyr at enhver som har hatt befatning med ulovlige rusmidler, automatisk har blitt regnet som uskikkede i trafikken.

Eldre saker kan gjenopptas

Avgjørelser i Høyesterett kan skape presedens, det vil si at de kan bli førende for lignende saker i fremtiden. Det kan også bety at vedtak kan bli omgjort.

– Her vil det åpenbart kunne være spørsmål om å få gjenopptatt disse sakene, i lys av den rettsforståelsen Høyesterett legger til grunn. Lovligheten av inndragningsvedtakene må selvfølgelig vurderes fra sak til sak, for det kan være veldig ulike historier knyttet til rusmiddelbruk.

Bernt mener også at avgjørelsen kan utløse krav til erstatning, for eksempel dersom inndragningen av førerkortet har ført til tap av arbeidsinntekt.

– Hvis man kan påvise at vedtaket har ført til tapt inntekt, og vedtaket var ugyldig, kan det reises spørsmål om erstatning, fastslår professoren.

Forsvarer: – Et stort inngrep

– Han er selvfølgelig svært fornøyd med resultatet i saken. Samtidig skulle han gjerne vært foruten å måtte føre den i tre instanser, sier 25-åringens forsvarer Thomas Frøberg i Advokatfirmaet Schjødt AS.

På spørsmål om hvordan saken har påvirket hans klient på et personlig plan, svarer han:

– På generelt grunnlag gir det en belastende karakteristikk. I tillegg innebærer det et stort inngrep i livsførselen.

Frøberg sier videre at de foreløpig ikke har tatt stilling til et eventuelt erstatningskrav i saken.

Advokaten mener praksisen i førerkortsaker har vært restriktiv i en årrekke.

– Det er en god del år der man har praktisert det Høyesterett nå sier ikke er riktig tolkning av vegtrafikkloven.

Frøberg tror dommen også kan ha betydning for saker med andre typer rusmidler. Samtidig mener han at man i så fall må vurdere hvilke egenskaper rusmiddelet har, for eksempel hvor lenge virkestoffet påvirker hjernen.

Domstolene med ny narkokurs

Høyesterettsdommen kommer etter flere dommer i mindre narkotikasaker, der domstolene har lagt seg på en mildere straffelinje enn det som tidligere har vært praksis.

For eksempel droppet tingretten i sommer å straffe en 15-åring som ble tatt for bruk og besittelse av hasj – selv om politiet mente at tenåringen burde straffes.

Dette til tross for at rusreformen, som foreslo å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk, ble nedstemt på Stortinget i juni.

– Domstolene har vært lydhøre for humanistiske hensyn i en del mindre narkotikasaker en stund, men dette ser ut til å ha skutt fart etter debatten om rusreformen i vår. Vinden blåser i en ny retning, sa Katrine Holter, førsteamanuensis ved Politihøgskolen, om saken i sommer.