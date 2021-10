FULL FEST: Utelivsaktører sammenligner helgene etter gjenåpningen av Norge, med store dager som 17. mai og nyttårsaften.

Strever med fulle og frekke gjester etter gjenåpning: − Som frislipp for dyrene

Mens noen prøver å snike ved å lyve på seg bekjentskap, truer fulle folk som blir kastet ut med å gi negativ omtale på sosiale medier. Det har vært så kaotisk på byen at enkelte aktører har vurdert å stenge spritkranen etter midnatt.

Publisert: Nå nettopp

Pågangen på utestedene har vært tilsvarende 17. mai de siste helgene. Det er allerede vanskelig å få tak i nok folk som kan jobbe, etter en lang periode med nedbemanning.

Når de attpåtil får besøk av unge som har fylt 20 år i løpet av pandemien, og som for første gang får lov til å drikke sprit hjemme og på byen, har de mer enn nok å henge fingrene i.

– Det har vært litt som frislipp for dyrene om våren. Det tok helt av, forteller daglig leder i NoHo Norway, Karl-Henning Svendsen til VG.

VURDERER GREP: Daglig leder i NoHo Norway, Karl-Henning Svendsen, har vurdert om han skal stoppe salget av sprit ved midnatt fordi folk blir for fulle.

Konsernet står bak over 200 restauranter, barer, puber, nattklubber og utesteder i Norden, som for eksempel Kulturhuset og Youngs i Oslo.

Nylig uttalte han til P4 at de som ett av flere tiltak vurderer å stoppe salget av sprit ved midnatt på sine utesteder – fordi folk blir for fulle.

Lederen forteller at han generelt er frustrert over manglende folkeskikk hos gjester etter gjenåpningen, men at det er to tendenser som går igjen:

Dårlig forkledde snikeforsøk og trusler om uthenging på sosiale medier.

Truer med «å gå til bloggere»

De to tendensene har ifølge Svendsen blitt mer utbredt etter at landet gjenåpnet.

– Vi opplever stadig oftere at folk prøver å slippe unna lange køer ved å si at de kjenner noen, såkalt «name dropping». Det har skjedd at folk jeg aldri har sett før, sier de kjenner meg.

– Det funker ikke, tilføyer han.

Den andre tendensen skjer i forbindelse med at folk blir kastet ut.

– Vi opplever at mange truer med å gi oss negativ omtale. De sier de kjenner en blogger eller en influenser vil gi negativ omtale.

Ofte ser han at folk legger igjen lange, sinte omtaler av stedene de har blitt kastet ut fra allerede samme natt. Neste morgen er de ofte slettet.

– Vi synes det er urettferdig når vi åpner opp etter en lang periode med nedstenging, og har ansatte som står på jobb til klokken 4–5 for å holde oppe, og så blir de slaktet i sosiale medier av noen som har blitt så fulle at de ble kastet ut, sier en oppgitt Svendsen.

Men ikke alltid blir omtalen slettet dagen derpå. Det kan skape frustrerende situasjoner for bareieren.

– Vi har ikke mulighet til å imøtegå kritikken. Vi kan ikke gå ut med informasjon om hvorfor vi kastet ut en gjest lørdag kveld, sier Svendsen, som samtidig understreker at nitti prosent av gjestene oppfører seg bra.

– Folk har ikke helt kontroll

– Det er jo ikke til å legge skjul på at vi merker at folk ikke har vært ute på halvannet år. Vi merker at det er mer fyll, og det er enkelte som ikke greier å oppføre seg.

Det sier Kim Søyland til VG. Han er daglig leder i selskapet byOslo Group, som driver flere etablerte utesteder i hovedstaden, blant annet Justisen og Nedre Løkka.

Han har ikke gått så langt som bransjekollega Svendsen – og vurdert stenging av spritkranen – men sier at de har vært nødt til å servere vann til enkelte utover kvelden.

– Det som går igjen, er at folk ikke har helt kontroll på hvor mye de tåler, påpeker Søyland.

POSITIV: Daglig leder i selskapet byOslo Group, som driver flere etablerte utesteder i hovedstaden, sier at gjenåpningen har gått bedre enn forventet – til tross for at de sliter med overstadig berusede gjester de også.

Han tror at dette, kombinert med en smule overtenning over «gjenvunnet frihet», gjør at det bikker over for enkelte. Noen ganger går det på bekostning av folkeskikken også.

– Det kommer ofte frem en personlighet som ellers ikke vises når man er overstadig beruset, sier lederen, som samtidig påpeker at oppførselen har vært bedre enn forventet.

– Kanskje jeg hadde lave forventninger, men det har gått bedre enn fryktet når samfunnet gjenåpnet på så kort varsel. Både når det kommer til køkultur og oppførsel.