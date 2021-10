Gjemte seg for drapsmannen mens han prøvde å bryte seg inn: − Heldige som lever

KONGSBERG (VG) På få minutter ble en helt vanlig dag til en skrekkfilm, da gjerningsmannen hamret på vinduet til de tre mennene.

– Når jeg lukker øynene, tenker jeg på hva som hadde skjedd hvis han bare tok i håndtaket til hoveddøren og kjente at det var åpent. Det er det eneste som går i hodet mitt, sier Mohammed Shaban (25) til VG.

Onsdag kveld satt han i stuen hjemme i Kongsberg med fetteren Shadi Shaban (21) og kompisen Ibrahim Saffouri (20).

Plutselig hører de et høyt dunk fra vindusglasset. Saffouri, som sitter midt i stuen, titter opp og ut vinduet.

Da ser han rett inn i øynene på gjerningsmann Espen Andersen Bråthen (37), som han senere skulle få vite at drepte flere personer minutter etterpå.

STO UTENFOR: Da Ibrahim Saffouri (20) hørte et høyt dunk i vinduet og tittet ut, så han rett inn i øynene på gjerningsmannen her.

Da VG møter de tre kameratene hjemme fredag formiddag, sitter Saffouri i den samme stolen og peker mot vinduet drapsmannen forsøkte å ta seg inn gjennom:

– Han ville åpne vinduet, men fikk det ikke til. Jeg så ansiktet hans. Han sa ikke noe, men han så ut som han ville drepe noen.

20-åringen forteller at gjerningsmannen holdt et stort, svart og langt stikkvåpen i hånden.

– Jeg ropte til de andre at han hadde et sverd, og så løp vi inn på soverommet.

Søkte tilflukt på soverommet

De tre mennene viser VG hvordan de gjemte seg for gjerningsmannen inne på det ene, lille soverommet. De visste at inngangsdøren var åpen og han kunne gå rett inn.

– Jeg sto og holdt i dørhåndtaket på soverommet og presset det opp, så han ikke skulle komme inn, forteller Mohammed Shaban (25).

FRYKTET FOR LIVET: Mohammed Shaban (25) sto og tviholdt på dørhåndtaket mens han fryktet for livet inne på soverommet sammen med kameratene.

Sammen satt de to nervepirrende minutter inne på soverommet mens de tittet ut gjennom vinduet bak gardinen og ringte til politiet.

Så løp drapsmannen videre – og de fulgte etter.

På få minutter hadde en helt vanlig dag, med skolearbeid og PlayStation, blitt snudd på hodet.

– Jeg får helt gåsehud bare av å snakke om det, sier 25-åringen.

Vitnet dødelige scener

– Med en gang jeg så at han løp vekk fra huset vårt, så sa jeg «nå tar vi han». Jeg løp etter ham, forteller 25-åringen.

I bare shorts og T-skjorte stormet han ut etter gjerningsmannen på gaten. Plutselig hadde han forduftet, og Shaban prøvde å spørre folk i nærheten om noen hadde sett mannen.

– Folk så på meg og trodde jeg var gæren. Så gikk vi tilbake, og satt vi oss i bilen og kjørte heller rundt, forteller han videre.

Fra bilvinduet ble de vitne til scener de aldri vil glemme. På bakken lå det flere hardt skadede personer.

– Da skjønte vi at dette var alvorlig, at det ikke bare var noen som køddet, sier Mohammed Shaban.

– Skvetter hver gang noen går forbi

To dager har gått siden fem mennesker ble brutalt drept i den fredfulle byen Kongsberg. Trolig var de helt tilfeldige ofre.

Kompisene klarer ikke å legge fra seg tanken om at det kunne ha blitt dem. Torsdag gikk de sammen til sentrum for å se på lysene som ble tent for ofrene.

– Da tenkte vi bare «vi er heldige som lever», hvis ikke er det oss de hadde de tent lys for oss nå, sier Shadi Shaban.

Likevel bærer de tre unge mennene tydelig preg av hendelsen. Shadi Shaban synes det har vært vanskelig å gå alene på gaten.

Bare en liten bevegelse utenfor vinduet er nok til å fremkalle en reaksjon, forteller 21-åringen, som til vanlig studerer til å bli optiker.

– Vi skvetter hver gang noen går forbi, eller hvis det plutselig lyser opp i gaten. Derfor har vi begynt å lukke vinduene og sørge for at døren er låst, sier han.

– Dette kommer nok til å påvirke oss en stund fremover.

