Regjeringen gir ingen vaksinelovnad til Norad

Norad fraråder å gi en tredje vaksinedose mot corona til friske nordmenn under 65 år. Den nye regjeringen avviser likevel ikke at det kan komme til å skje.

– Den forskjellen som er nå mellom rike og fattige land er opprørende. Mange land er ikke engang i nærheten av å få vaksinert sårbare grupper. i mange fattige land er ikke helsearbeidere, eldre og andre sårbare grupper vaksinert, sa Norad-direktør Bård Vegard Solhjell til VG i forrige uke.

Da hadde han akkurat sendt et brev til regjeringen der direktoratet han leder kom med en tydelig oppfordring at det beste for Norge og nordmenn nå er at flere i fattige land får sin første – og andre – vaksinedose enn at nordmenn får en tredje.

Bankgrunnen er at så lenge man ikke blir kvitt pandemien i hele verden vil også nordmenn være utsatt for fare for nye virusmutasjoner, som vaksinen vår kanskje ikke beskytter mot.

DIREKTØR: Bård Vegard Solhjell leder Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid, har fikk i oppdrag fra den forrige regjeringen å vurdere pandemiens ringvirkninger for all bistand Norge gir.

Mens vi i Norge hadde fullvaksinert nærmere 70 prosent av befolkningen da brevet ble sendt, var tilsvarende tall for Afrika bare 4,5 prosent. Også resten av den rike delen av verden har svært høye tall sammenlignet med den fattige delen av verden.

– I den fasen vi er i nå er det veldig viktig at de rike landene holder igjen. Vi tror det mest effektive både for oss selv, og for verden generelt, er at man nå prioriterer vaksiner til fattige land, sa Norad-direktøren.

Svarer ikke direkte

VG ønsket derfor å utfordre både den nye utviklingsministeren og den nye helseministeren på Norads oppfordring. Ingen av de to har takket ja til vår intervjuforespørsel, men begge har sendt korte uttalelser på e-post.

NY STATSRÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) avbildet på sin første dag i ny jobb.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) påpeker i sin e-post at Folkehelseinstituttet anbefaler per i dag ikke å gi oppfriskningsdoser til andre grupper enn eldre over 65 år. Videre skriver hun at Norge nå er i en god situasjon med kontroll på pandemien og svært høy vaksinasjonsdekning i store deler av befolkningen.

Hun skriver ingenting konkret om hva hun mener om Norads oppfordring, men gir likevel uttrykk for at hun ikke nødvendigvis kommer til å lytte til Soljell og co.

– FHI vurderer løpende om resten av befolkningen på et senere tidspunkt bør få tilbud om en oppfriskningsdose, skriver hun.

Samtidig påpeker hun at regjeringen vil arbeide for global tilgang til vaksiner ved å være en pådriver internasjonalt for vaksinedonasjon.

– Her vil vi ta en aktiv rolle både ved å donere norske vaksinedoser og legge til rette for at andre land også donerer.

31 millioner doser

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) overlater diskusjonen om en tredje dose til nordmenn til helseministeren, men sier at regjeringen ønsker å styrke den globale helseberedskapen.

NY STATSRÅD: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) avbildet på sin første dag i ny jobb.

– Norge har bidratt og skal fortsette å bidra til å bekjempe pandemien internasjonalt, inkludert gjennom COVAX. Samlet vil Norge bidra med mer enn 31 millioner covid-19 vaksinedoser. Jeg tror det er mulig å ivareta nasjonale hensyn samtidig som vi tar internasjonalt ansvar, skriver Tvinnereim.

COVAX er det internasjonale vaksinesamarbeidet. Nylig ble det kjent at vaksinetilgangen i fattige land er så dårlig at de ikke når målet de satte seg i vår om at 30 prosent av befolkningen i 91 lav- og lavere mellominntektsland skal være vaksinerte innen tidlig 2022.

