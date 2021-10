SPENT: AP-leder Jonas Gahr Støre har sittet i tøffe forhandlinger med Senterpartiet. Nå skal han presentere resultatet for sine partifeller.

Støre om statsrådskabalen: − Nå er det ganske nære

STORTINGET (VG) Onsdag morgen møtes Aps stortingsgruppe for å godkjenne regjeringsplattformen. Ap-leder Jonas Gahr Støre håper på enstemmig støtte.

Klokken 14 i dag skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet presentere den nye regjeringsplattformen, med politikken som skal bli styrende for Norge fremover.

Onsdag klokken 09 samlet Ap seg til «toppmøte» med stortingsgruppen og sentralstyret for å godkjenne plattformen.

På et annet møterom på Stortinget er Sps stortingsgruppe samlet for å gjøre det samme. Politikerne fra begge partiene har lagt fra seg mobilene sine utenfor mens de får vite det topphemmelige innholdet i plattformen.

På vei inn i møtet sier Støre til VG at han håper at Ap-representantene blir fornøyde.

– Nå skal jeg legge frem hovedtrekkene i plattformen, det er stortingsgruppen vår som skal godkjenne den. Jeg er litt spent, men jeg er veldig stolt også, sier Støre til VG.

Så langt har vi ikke fått se mer enn forsiden:

STOLT: Ap-leder Jonas Gahr Støre viser frem forsiden av «Hurdalsplattformen». Støre sier til VG at han er «stolt».

– Blir det enstemmig støtte, tror du?

Støre ler.

– Det får vi se. Vi skal ha respekt for en demokratisk forsamling. Jeg håper på det, svarer Ap-lederen.

Fra utsiden av møterommet hører man tidvis jubel og klapping.

Statsrådskabalen er «nære»

Hvem som skal sitte i denne regjeringen, får vi først fasiten på i morgen. Ifølge Ap-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre er de nesten i mål med statsrådskabalen.

– Nå er det ganske nære. Det vil jeg si, sier Ap-lederen.

– Har du ringt alle?

– Ja, det nærmer seg nå, svarer Støre.

Klikk på faktaboksen under for å se det vi så langt vet om statsrådskabalen.

Dette kan bli den nye regjeringen Ifølge VGs opplysninger ligger det an slik: Utenriksminister: Anniken Huitfeldt (Ap) Arbeids- og sosialminister: Hadia Tajik (Ap) Klima- og miljøminister: Espen Barth Eide (Ap) Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (Ap) Trolig finansminister: Trygve Slagsvold Vedum (Sp). DN skriver at de har fått dette bekreftet. VG har ikke fått dette endelig bekreftet, men som vi skrev mandag har Støre ønsket at Vedum skulle ta denne posten. Opprinnelig ville Sp plassere Sigbjørn Gjelsvik i finansdepartementet, ifølge VGs opplysninger. Fiskeri- og havminister: Bjørnar Skjæran (Ap) skal inn i regjeringen og ligger an til å få denne posten. Vis mer

AUF-lederen håper på gjennomslag

På vei inn i toppmøtet gikk en spent AUF-leder Astrid Hoem.

– Jeg håper at det legger opp til at vi skal kutte masse klimagassutslipp og at det gir oss unge de samme mulighetene, sier hun til VG:

– Hva er det som skal til for at du ikke gir din tilslutning til denne plattformen?

– Nå skal jeg inn og se den først, så får vi se, svarer hun.

Håper på 55 prosent klimakutt

– Kan du si litt mer konkret om hva du håper å få ut av den?

– Jeg håper mange av de tingene vi har sagt i valgkampen om, både om 55 prosent klimakutt, om oljefondet, om unge sine muligheter på yrkesfag eller komme inn på studier og boligmarkedet, sier hun.

– Blir du skuffet dersom det ikke kommer noen nye restriksjoner på den politikken?

– Da skal jeg fortsette jobben, for å få gjennomslag i Arbeiderpartiet. Men nå skal jeg først inn og se, og se hvor vi får gjennomslag og hvor vi skal fortsette å gjøre jobben, svarer Hoem.

Rettelse: I en tidligere versjon av faktaboksen sto utenriksminister-posten listet opp to ganger, også for Espen Barth Eide (Ap). Men han ligger an til å bli klima- og miljøvernminister. Feilen ble rettet 09.29 13.10.2021.