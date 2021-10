Politiet om Kongsberg-siktede: − Hypotesen om konvertering er svekket

KONGSBERG (VG) Det er så langt ingenting i etterforskningen som tyder på Espen Andersen Bråthen (37) har samarbeidet med noen.

Det opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– Hypotesen som er styrket er at han har gjort dette alene. Det er ingenting i etterforskningen så langt som tyder på at han har samarbeidet med noen, sier Omholt.







Politiet mener også at hypotesen om at siktede har konvertert til islam er svekket.

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Det har vært en hypotese i etterforskningen, men også en hypotese om at han ikke har gjort det. Hypotesen som at han ikke har fulgt opp og brukt de tradisjonene som er vanlige i den kulturen og religionen er styrket.

Omholt viser videre til det politiet tidligere har sagt om at psykisk sykdom synes å være bakgrunnen for angrepet.

– Sykdom er fortsatt den sterkeste hypotesen når det gjelder motivasjon, sier Omholt.

Den siktede, Espen Andersen Bråthen, er varetektsfengslet, men blir tatt hånd om på en lukket psykiatrisk institusjon. Han er tidligere avhørt tre ganger, men ytterligere avhør er satt på vent på grunn av hans helsesituasjon.

Disse ble drept

I en pressemelding lørdag opplyser politiet at de fem som ble drept er:

Andréa Meyer, 52 år

Hanne Merethe Englund, 56 år

Liv Berit Borge, 75 år

Gunnar Erling Sauve, 75 år

Gun Marith Madsen, 78 år.

Offentliggjøringen av navnene skjer i samråd med de avdødes pårørende.

Fem personer ble drept og tre skadet da 37 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk til angrep mot flere personer i Kongsberg sentrum onsdag.

Bråthen er siktet for de fem drapene og å ha skadet tre. Bråthen erkjenner de faktiske forholdene, men har ikke erkjent straffskyld. Politiet har varslet at siktelsen vil bli utvidet til også å gjelde flere drapsforsøk.

