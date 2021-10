GÅR I TAKT: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei ut til et kort pressemøte utenfor Hurdalsjøen Hotell mandag ettermiddag.

Støre og Vedums regjering: Vil kreve flere lærlinger

HURDAL (VG) En sannsynlig Ap/Sp-regjering vil stille krav om flere lærlinger gjennom offentlige innkjøp og anbud, i følge Vedum og Støre. – Bra, men lærlingekrisen løses ikke uten lovfestet rett til læreplass, sier lederen i Elevorganisasjonen.

– Vi må se på hvordan vi kan bruke den offentlige anbudspolitikken mer aktivt til å blant annet få flere lærlinger inn i for eksempel samferdselssektoren.

Det sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på et pressemøte etter den første arbeidsdagen med regjeringsforhandlinger i Hurdal mandag ettermiddag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fulgte raskt opp, og koblet lærlingbehovet til et yrkesfagløft i videregående skole – fordi et moderne norsk arbeidsliv har bruk for det.

GARANTERER: Ap og Jonas Gahr Støre har en egen læreplass-garanti i sitt partiprogram.

– Satsing på lærlinger er viktig for oss også. Det henger sammen med et område som utgjør en stor ambisjon for oss, nemlig skolefeltet. Om hvordan vi sikrer de ungdommene som velger en yrkesfaglig retning i videregående en skikkelig god utdanning. En trygghet for at de får læreplass – og en hel fast stilling og lønn og leve av på andre siden, sier Støre.

Han mener dette er vesentlig for Norges mulighet til å beherske de nye teknologiene.

– Se på den norske batteri-produksjonen som er på gang til elbiler. Her må vi legge til rette for studieretninger i videregående skole og universitetene for å få frem disse fagene. Dette vil kreve en kraftig offentlig vilje til å bli ledende i de fagene, understreker mannen som svært sannsynlig blir landets neste statsminister.

Vedum minnet om at flere lærlingeplasser er en del av totalpakken.

– Når vi bruker 500–600 milliarder kroner til offentlige innkjøp, så får vi jo også en tilleggsgevinst til flere lærlinger, økt verdiskaping og flere arbeidsplasser: Vi får også de byggene eller veiene som offentlig sektor trenger, sier Trygve Slagsvold Vedum.

GARANTERER IKKE: Trygve Slagsvold Vedum og Sp har ikke læreplass-garanti so eget punkt i sitt partiprogram.

Sp om lærlinger Opprettholde kravet om at både norske og utenlandske bedrifter må ha lærlinger for vinne offentlige oppdrag når det gjelder tjenester og bygg- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.

Stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen.

Øke lærlingtilskuddet.

Sikre oppfølging av lærlinger som avbryter lærlingtiden sin uavhengig av ungdomsretten.

Styrke samarbeidet mellom skole og bedrift for å tilby alternative opplæringsløp med større vekt på læring i bedrift.

At alle videregående skoler skal tilby fleksible opplæringsløp, blant annet veksling mellom skole/læretid slik at flere kan starte læretiden allerede fra Vg1.

(Kilde: Senterpartiets stortingsvalgprogram 2021–2025) Vis mer

På sin første løypemelding om regjeringsforhandlingene mellom Sp og Ap, valgte de å presentere en sak de er hjertens enige om:

En mer aktiv næringspolitikk med staten som en tyngre driver.

– Det du hører i norsk næringsliv i dag, med de målene vi har, er at de etterlyser en mer aktiv stat som stiller opp og stiller krav, sier Støre som sammen med Vedum også varslet at en ny Hurdal-plattform vil inneholde økt satsing på statlig eierskap.

Ap om lærlinger Innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass. Dette skal skje gjennom et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og arbeidslivet med vekt på:

Bedre oppfølging av ungdom i overgangen fra skole til læretid.

At antallet elevplasser på yrkesfag samsvarer med mulighetene for læreplass

At innføringen av læreplassgaranti påbegynnes innen fag der offentlige arbeidsplasser har høy andel av læreplassene

At å være lærebedrift blir mer attraktivt blant annet gjennom styrkede krav til seriøsitet og bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp og anbud

Gi skolen ansvaret for å følge opp lærlinger det første året av læretiden, og sammen med lærling og arbeidsgiver differensiere oppfølging og varighet etter behov.

(Kilde: Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram 2021–2025) Vis mer

IKKE TILFREDS: Edvard Botterli Udnæs er leder av Elevorganisasjonen som organiserer alle videregående- elever og lærlinger i Norge.

Leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen fikk med seg Støre og Vedums løypemelding om flere lærlinger mandag ettermiddag.

Han mener de to partilederne må ha noe mer å komme med i regjeringserklæringen sin.

Én av fire søkere har ikke fått lærekontrakter de to siste årene, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Signalene om tøffere krav om å inngå lærekontrakt, er bra og i tråd med noe av det vi har spilt inn. Men hovedkravet vårt er lovfestet rett til læreplass. Så lenge det som kommer ut fra hotellet i Hurdal er ord og intensjoner – og ikke penger og politikk, så ser jeg ikke at køen av unge som mangler lærlingeplass blir mindre sier Udnæs til VG.

Av de to partiene som nå forhandler i Hurdal, er det kun Ap som har en læreplassgaranti som et punkt i partiprogrammet.

Udnæs i Elevorganisasjonen minner om at Norge vil mangle titusener av fagarbeidere innen 2030 med dagens utdanningstakt.

– Derfor må fag- og yrkesopplæringen styrkes, læreplassene økes og forbedres, og utdanningene utvikles. Dersom en elev ikke får læreplass, må fylkeskommunen gi dem et reelt alternativ. Ett år i skole kan aldri erstatte to år i bedrift, sier elevlederen.