REDDET: Det ble iverksatt en redningsaksjon med helikopter for å redde ut de 11 som ble sittende fast på holmen.

Strandet på øy under fisketur: − Ble veldig raskt dramatisk

De skulle bare på sin årlige fisketur på en holme i elven Orkla i Trøndelag. Men så steg vannet. 11 personer måtte reddes med helikopter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var en god samling av slekt og venner som hygget seg på sin årlige fisketur på Trettøya i elven Orkla i Orkland kommune lørdag kveld. Det er mulig å kjøre bil ut på holmen når vannstanden i elven er lav.

Harald Gimseng (64) sier at de fulgte nøye med på vannstanden i elven hele tiden og satte ut målepinner i elven, men elven vokste veldig lite.

I 21-tiden tar kvelden en dramatisk vending. Mens de fisker og griller mat begynner plutselig elven å stige.

– Flere av oss kjørte bilene våre på trygg grunn. Eller det var i hvert fall det vi trodde, sier Tor Åge Skinstad.

Når Skinstad får parkert bilen sin på fastlandet, ser han imidlertid at elven blir kraftigere enn først antatt og at vannet også stiger der hvor han befinner seg.

Alvoret slår Skinstad når han innser at elleve personer fortsatt er fanget på øya.

– Da vi skulle prøve å få folk over i trygghet, måtte jeg sette ned foten. Det gikk ikke, strømmen var så sterk at jeg holdt på å bli tatt av den.

– Det gikk ikke mer en kanskje ti minutter, kvarter før elven var såpass stor at det så vidt gikk an å gå over med vadere, forteller Gimseng.

Det var Adressa som først omtalte saken.

LAGT I VANN: Fire biler var delvis oversvømt etter at elven steg under fisketuren på Trettøya i Orkland kommune lørdag kveld.

– Trær og stokker kom strømmende nedover elven

Når de finner ut at de måtte få hjelp for å komme seg i sikkerhet prøvde de først å finne ut om noen av deres bekjente kunne hjelpe, men fant fort ut at de måtte ringe nødnummeret.

– Da redningsmannskapet tok seg over elven var hun virkelig blitt stor.

Gimseng beskriver hvordan redningsmannskapet først prøvde å ta seg over med en gummibåt for å frakte folk over, men fant ut at det ikke var forsvarlig å frakte folk tilbake over igjen. Da var det så høy vannføring og strøm i elven at flere trær og stokker kom strømmende nedover elven.

Deretter forteller Gimseng at redningsmannskapet var kjapt til stede og gjorde en beundringsverdig jobb.

– De fortjener all den rosen de kan få. Jeg finner nesten ikke ord. At de utsetter seg selv for såpass mye fare, det er ubeskrivelig.

Fordi det ikke var mulig å krysse elven bestemte redningsmannskapet seg for å tilkalle redningshelikopter og heise opp reisefølget fra øya.

– Jeg håpte en god stund at de ville kunne lande helikopteret på øya så vi bare kunne gå inn, men det gikk ikke, sier Gimseng.

Han beskriver det å bli heisa opp som en spennende sak, særlig når man har delvis høydeskrekk.

Redningsmannskapene får ros for håndteringen fra familien.

Akkurat i tide

Redningshelikopteret kom i grevens time. Da sistemann ble løftet opp til helikopteret nådde vannet opp til ankelen hans. På det tidspunktet var hele øya var oversvømt.

– Den innsatsen brann og redning gjorde var helt uvurderlig sier Gimseng.

I tillegg til de 11 personene var det med en hund i reisefølget. Også den måtte løftes opp med helikopter.

– Den hadde det litt vanskelig på veien opp, men roet seg ned etter hvert. Jeg tror nok ikke den blir så glad hvis den ser et redningshelikopter igjen men.

– Begynner å komme oss

I reisefølget var det 11 personer, 6 av disse var fiskere.

En av de 11 var en ti år gammel jente som Gimseng beskriver som en tapper jente som selv om hun var redd, bevarte roen under redningsaksjonen.

Gimseng sier at det går bra med henne i ettertid.

– Vi har truffet hverandre alle sammen i dag, og det ser ut som vi begynner å komme oss etter det som har skjedd.

Materielle skader

Bilene de hadde flyttet over på andre siden av elven ble også utsatt for den enorme vannmengden.

– De fikk vi ikke oss med oss. De materielle tingene kommer jo i andre rekke.

Fire av bilene ble delvis eller helt oversvømt og sto lenge under vann. Da VG kontaktet Gimseng søndag etter hendelsen var de fortsatt i gang med å få ut bilene fra vannmassene. Det er usikkert om det er mulig å redde bilene.

Sent lørdag kveld opplyste politiet at fire biler ble stående under vann i nærheten av holmen.

TILBAKE: Tor Åge Skinstad var tilbake i området søndag for å undersøke bilene som ble stående under vann.

Skinstad forteller at han under søndagen var tilbake i området for å undersøke de fire bilene, sammen med politiet.

– Bilene er fulle av vann alle sammen og må sjekkes på verkstedet før de kan startes.

– Kommer dere til å fortsette med denne årlige tradisjonen?

– Ja, vi gjør nok det, men vi kommer nok garantert til å ta mer hensyn til forholdene, avslutter Tor Åge Skinstad.