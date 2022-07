I SORG: Sogneprest Aksel Lygre sier ungdommene som var til stede under tragedien trenger god støtte nå.

12-åring omkom i tragisk ulykke: − Ikke slutt å kjøre båt

Øysamfunnet er i sorg etter en gutt (12) omkom på sjøen torsdag. Sognepresten håper øysamfunnet fortsetter å kjøre båt, likevel.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg sitter igjen med en følelse av uvirkelighet fremdeles. Kan det ha skjedd? Er det sant?

Sogneprest Aksel Lygre forsøker å sette ord på tomheten som preger hele Bømlo fredag.

For knapt et døgn siden mistet det lille øysamfunnet en gutt på 12.

Vestlandsgutten skal ha støtt på en stake, et sjømerke viser båtførere hvor de må unngå å kjøre, og falt i vannet.

Forsøk på hjerte- og lungeredning nyttet ikke. Gutten ble erklært død klokken 17.20.

Politiet etterforsker saken som en ulykke, men sa fredag det var for tidlig å konkludere med årsaken.

ULYKKESSTEDET: Kråkeneset ligger en time nord for Haugesund.

Fredag dekker en liten bukett røde blomster staken i sjøen, som er helt stille. Vannet er gjennomsiktig, været er fint.

– Jeg får veldig lyst til å kunne være i stand til å knipse i fingrene og fikse det, men det kan jeg ikke, sier sognepresten.

Solen har nettopp gått ned bak Bømlo rådhus. Lygre har svarte klær og et trygt, fast håndtrykk.

– Det rammer hardt. Alle kjenner alle, sier han.

Selv om gutten skal ha kjørt alene, var det flere andre unge til stede under tragedien.

Torsdag kveld samlet kriseteamet dem som var der for å forsøke å få dem til å snakke om det de hadde opplevd, forteller sognepresten.

– Ikke slutt å kjøre båt

– Vi forsøkte å si at det kan komme mange ulike reaksjoner og følelser, og at alt er normalt og at det ikke er farlig, sier Lygre.

– Mangel på søvn for eksempel et par netter, det tåler vi en sånn situasjon. Det er viktig å gi en forståelse av hva som kan skje, og sørge for at de får i seg mat og drikke. Vi prøver å se dem og vise omsorg.

– Hvordan vil du beskrive tilstanden deres?

– Jeg syns ungdommen reagerer på veldig sunne og gode måter. De gråter litt, de er stille, de setter ord på, de forteller. Det er flotte foreldre som er der og holder godt rundt dem og støtter dem, sier han.

Tragedien til tross, håper sognepresten at øyboerne fortsetter å bruke båt.

– For å si det sånn som det ble sagt i går på samlingen, ikke slutt å kjøre båt. Vis forsiktighet, men ikke slutt å kjøre båt. Det håper vi blir utfallet, sier han.

– Sjøen er livsnerven i samfunnet

Bømlo er en liten vestlandskommune bestående av en rekke holmer, øyer og skjær og omtrent 12.000 innbyggere.

– Sjøen er jo litt av livsnerven i Bømlo-samfunnet, forteller Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp).

I SORG: Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp) snakker på vegne av et svært preget lokalsamfunn.

– Veldig mange unge begynner tidlig å være på sjøen, kjøre påhengsmotor og bruke båt. Så når én blir tatt ifra oss så brått, så preger det folk. Det gjør det. Det stopper litt opp, sier han.

– Det føles meningsløst.

– Vil dere gjøre noen tiltak for å forhindre lignende ulykker i fremtiden?

– Akkurat hva årsaken til denne ulykken var, det kjenner jeg ikke til, for den er under etterforskning. (..) Og før vi får vite det, kan vi ikke gjøre noe som helst.