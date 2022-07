1 / 2 KANNA KLAR: Hunden Freddy (5 måneder) har sett værmeldingen og er klar til å kjøle sseg ned med vannkannen. forrige neste fullskjerm KANNA KLAR: Hunden Freddy (5 måneder) har sett værmeldingen og er klar til å kjøle sseg ned med vannkannen.

Hett i Halden: 33 grader onsdag ettermiddag

HALDEN/OSLO (VG) Onsdag har gradestokken bikket over 30 varmegrader flere steder i landet. I Halden er det målt hele 33 grader – mens det er enda hetere i Lysebotn i Rogaland.

Nå har restene av Europa-varmen kommet til Norge. Varmerekorden her til lands er 35,6 grader, målt i Nesbyen i Buskerud i 1970. I Lysebotn i Rogaland ble det onsdag målt 33,6 grader på det varmeste, noe som var to grader unna Norgesrekorden.

Onsdag ettermiddag er det også målt ny varmerekord i Danmark – 35,6 grader.

– Vi har solhatten, det er det viktigste som fins! sier Toralf Auestad (15).

Ved Fredriksten Camping i Halden er flere som gleder seg til Allsang på grensen onsdag kveld.

FAMILIEFERIE: Sissel Ann Fløysvik (51), Jakob Auestad (14), Ragnvald Byberg (14), Toralf Auestad (15), Harald Byberg (48) Reidar Auestad (47) Gitte Auestad (49)og hunden Freddy (5 mnd).

Familien Auestad-Byberg har kjørt helt fra Sandenes i Rogaland til Fredriksten Camping. Guttene sier de gleder seg til kvelden. Gjengen på til sammen åtte personer har vært og handlet på svenskegrensen tirsdag og sier de er klare for en ny runde i morgen.

Far, Harald (48) sier de er heldige med været. Han sier det er viktig at familien får i seg nok vann gjennom dagen når det er så varmt ute.

Gunnar Fredriksen (76) er født i Halden, men flyttet i 2007 til Arendal. Han er tilbake i for å delta i Amcar-arrangementet til Halden bilklubb. Han har kommet med datteren og barnebarnet.

– Det er cruising med Amcar i Halden i kveld så det blir stas å få være med igjen. Det kommer nok over 100 biler i kveld, anslår Fredriksen.

Før kvelden er planen å bade for å kjøle seg ned.

Janicke Falkhytten (35), Emma Sofie Amundsen (10) Ine Amundsen (8).

Søker skygge

Janicke Falkhyten (35) er her med døtrene Emma Sofie (10) og Ine (8) spiller under en parasoll. Familien fra Elverum kom til campingen tirsdag for Allsang på grensen onsdag kveld. Jentene gleder seg ekstra mye til å se TIX.

– Det er litt slitsomt at det er så varmt siden vi skal på konsert i kveld, særlig flammende til TIX gjør det varmt, sier Emma Sofie.

– Vi er her for å dra på konsert, sier mamma Janicke.

Kvelden før møtte de på idolet TIX som var ekstra stas.

1 / 2 DRONNINGEN PÅ GÅRDEN: Carma (7) legger seg i skyggen på grunn av varmen. forrige neste fullskjerm

Thor Grønnerød (53) driver sammen med familien Kamperhaug Gård.

I 2014 åpnet de hundekennel i tillegg til at de har stall med hester og egne husdyr.

– Det blir en rolig dag på jobb når det er så varmt som i dag. Det er heldigvis kjølig der hvor hundene holder til.

Grønnerød sier de har gjort flere forberedelser for dyrene på en så varm dag som denne.

– Vi er veldig opptatte av at dyrene får i seg nok væske og holder seg i skyggen. Når vi ikke går tur, holder hundene seg mye inne.

KLAR FOR EN HET KVELD: Ann Kristin Granås (62) og Kjersti Arhum (66) gleder seg til kvelden.

«Raggbestemødre»

Nede på Amcar bilklubb forteller Ann Kristin Granås (62) og Kjersti Arhum (66) seg klar for en hektisk kveld. De skal stå i en bod i sentrum og selge pølser, brus og is til sultne sjåfører.

– Vi har øvd oss på dette her før vi. I 2018 sto vi og å solgte i boden vår når gradestokken viste over 30-varmegrader sier Arhum.

