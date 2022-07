KNUST: Reserve innbytterbenken fikk seg en solid støyt.

Stein smadret innbytterbenk: − Vant til at det raser

En diger stein knuste natt til onsdag innbytterbenken på Sande stadion. Sunndalingene selv er vant til at slikt skjer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rundt midnatt natt til onsdag løsnet et parti med stein i fjellet Hovsnebba over Sande stadion på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Selv om 90 prosent av raset ble hindret av en rasvoll, klarte en stor stein og trille videre.

Dette resulterte i at innbytterbenken til kunstgressbanen ble knust.

Det var avisen Driva omtalte saken først.

Oppsynsmann i Sunndal kommune, Bjørn Røkkum, forteller at det mest sannsynlig er regnvær som har forårsaket steinspranget.

Han påpeker også at det finnes en del bratte fjell i Sunndal og at det er en kjent utfordring med steinsprang og ras.

– Det er ikke første gang det skjer og det kommer nok til å skje igjen, men når har vi ikke garanti for.

Like ved kunstgressbanen går en populær tursti som brukes av mange, både denne og kunstgressbanen er inntil videre stengt.

– Vi vil gjøre en ny vurdering på fredag om vi åpner opp området. Inntil videre anmoder vi om å utvise forsiktighet, og at Sunndalingene tar oppfordringen på alvor.

RYDDET BORT: Bjørn Røkkum tok saken i egne hender og fjernet både benk og stein selv.

Ryddet bort

Både steinen og innbytterbenken er ryddet bort, det tok Røkkum personlig ansvar for.

– Da vi tok det bort, var det ikke så mye å se på.

De andre steinrestene ligger fremdeles i rasvollen, om det skal bli gjort noen eventuelle tiltak der, er fremdeles usikkert, forteller Røkkum.

DAGLIG LEDER: Jørun Svensli, daglig leder i Sunndal IL Fotball.

Enig med kommunen

Daglig leder i Sunndal IL Fotball, Jørun Svensli, er enig om å holde banen stengt til nærmere beskjed blir gitt.

– Vi har varslet våre om at anlegget er stengt og ikke skal brukes.

Svensli forteller at så snart som kunstgressbanen er åpen igjen kommer fotballklubben til å ta den i bruk.

– Vi er jo vant til at det raser. Vant til at banen i perioder av året er stengt på grunn av rasfare. Til slutt venner du deg til at du lever i et miljø der det er slik.