Statsminister Jonas Gahr Støre og Høyres partileder Erna Solberg under en partilederdebatt før valget i september i fjor.

Støre om coronarapporten: Gir Erna honnør for håndtering av pandemien

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gir sin forgjenger Erna Solberg (H) honnør for at Norge har klart seg godt under coronapandemien.

Publisert: Nå nettopp

Koronakommisjonens andre rapport ble presentert tirsdag.

Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen for å gi en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller rapporten et ordentlig stykke arbeid.

– Det er viktig at alle kriser og hendelser blir evaluert. Faren er ikke over. Vi skal utvikle beredskapen videre, sier statsministeren etter fremleggelsen.

Rapporten som ble lagt frem tirsdag, omhandler perioden frem til 30. oktober i fjor.

– Vi har klart oss godt. Det skal den forrige regjeringen ha honnør for, sier Støre.

– Fort i svingene

Regjeringen vil denne uken nedsette et uavhengig utvalg som skal se på Støre-regjeringens håndtering av pandemien siden i fjor høst.

Utvalget vil bli ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Denne krisen har rammet skjevt. Vi kan ikke vente på en ny rapport før vi tar tak i det. Vi er i gang med å bedre intensivberedskapen, forsikrer Støre.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror den neste evalueringen av hvordan regjeringen håndterte pandemien vil ligne på de to foregående rapportene:

– De vil kanskje si at håndteringen overordnet var god, men at det gikk noe fort i svingene.

Intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål.

Kommisjonen mener intensivkapasiteten ved sykehusene skulle vært bedre.

– Det er svært alvorlig at dekningen av intensivsykepleiere ikke var bedre da pandemien brøt ut, sier kommisjonens leder Egil Matsen under presentasjonen.

Antall ordinære intensivplasser er 278, melder Aftenposten med Helsedirektoratet som kilde. I en krise mener sykehusene at kapasiteten kan trappes opp til 647 plasser.

Frp: Det var det vi sa

Fremskrittspartiet mener at koronakommisjonen bekrefter det Frp har sagt hele tiden, at intensivkapasiteten har vært for lav.

Parlamentarisk nestleder i Frp, Hans Andreas Limi viser til at partiet har foreslått flere tiltak for å styrke kapasiteten, som stortingsflertallet har stemt imot.

– Frp ville ha lønnsløft for sykepleiere, benytte ledig privat kapasitet, etablere flere studieplasser og ba regjeringen om en plan for å heve intensivkapasiteten, sier Limi.

Han mener regjeringen har gått til kamp mot private aktører, noe Frp beklager.

– Norge trenger et mangfold av tilbydere, det tjener oss godt når vi først blir utsatt for alvorlige kriser, sier Frps nestleder.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

Direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg er tilfreds med at kommisjonen har viet mye oppmerksomhet til kommunelegenes funksjon.

– Vi har jobbet tett med dem, og de har gjort en fantastisk jobb, sier Stoltenberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at kommunehelsetjenesten har vært for få og hatt for lite ressurser.

Åpne for kritikk

Stoltenberg sier at FHI er åpne for kritikk, når det gjelder vaksinestrategien.

Minst 300 innleggelser kunne vært unngått, hvis regjeringen tidligere hadde valgt geografisk skjevfordeling av vaksiner til steder med mye smitte, mener kommisjonen.

– Vi må se på detaljene, om vi synes kritikken er berettiget, sier Stoltenberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog lister opp læringspunkter:

– Vi må bli bedre på å planlegge på tvers av samfunnssektorer, ta bedre vare på barn og kommunisere bedre med innvandrerbefolkningen, sier Guldvog.

Han er enig med kommisjonen i at Norge kom godt gjennom pandemien.