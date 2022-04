BLE DØMT: Gulating lagmannsrett dømte mannen til fengsel i 2018.

Voldtektsdømt tiltalt for ny voldtekt – var løslatt på prøve

En måned etter mannen i 20-årene ble prøveløslatt, mener politiet at han begikk en ny voldtekt.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I 2018 ble mannen dømt i Gulating lagmannsrett for å ha begått tre voldtekter i løpet av et drøyt halvår i 2017. Mannen, som nå er tidlig i 20-årene, ble dømt til seks års fengsel.

Han ble i desember i fjor prøveløslatt etter å ha sonet den påkrevde tiden, og i januar mener politiet han begikk en ny voldtekt.

Han er nå tiltalt for voldtekt av Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane.

– Det var et grovt overgrep, og hun er sterkt preget av det hun har blitt utsatt for. Det har vært og er fortsatt en voldsom belastning for min klient, sier kvinnens bistandsadvokat Beate Hamre ved Sentrumsadvokaten.

– Han mener det er frivillige handlinger det er snakk om, og nekter straffskyld, sier mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest ved Elden Advokatfirma.

STERKT PREGET: Slik beskriver bistandsadvokat Beate Hamre hvordan klienten hennes har det.

Ifølge Bergens Tidende skal voldtekten ha funnet sted på en fest, og kvinnen gikk selv til politiet for å anmelde hendelsen.

Det at mannen tidligere er dømt for voldtekt åpner også opp for at han kan bli dømt for grov voldtekt under straffelovens paragraf 293, som gjør at mannen kan bli dømt til 21 år i fengsel.

– Når det er snakk om en straffbar handling med strafferamme på 21 års fengsel, så er det per definisjon alvorlig, sier statsadvokat Magne Sylte.

Saken skal gå for retten i juni.

I dommen fra 2018 står det at to av de tre voldtektene han ble dømt for var såkalte sovevoldtekter, der de fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse eller søvn.

En av voldtektene fant sted ved maktbruk mot en kvinne i et toalettavlukke på et utested, slo lagmannsretten fast.

– Tiltalte har både ved denne hendelsen og andre hendelser vist at han er pågående og tar seg til rette. I den grad dette skyldes at tiltalte mener at dette er greit, er dette en rettsvillfarelse som ikke fritar for straff, heter det i dommen.