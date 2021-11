I SEKK: Katten Nala er bak på ryggen når matfar, Ole August Schläwicke, pendler mellom Tau og Fister med motorsykkel i helgene.

Katten Nala elsker å kjøre motorsykkel

Ole August Schläwicke (19) er blitt kjent i lokalmiljøet for å være gutten som har med seg katten over alt. Også når han kjører motorsykkel.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

– Det begynte egentlig med at jeg bor på Tau der jeg har leilighet, men jeg pleier å reise hjem til foreldre på Fister i helgene. Katten er innekatt så hun kunne ikke være alene en hel helg og det ble litt langt for foreldrene mine og kjøre for å hente henne. Så da måtte jeg finne en måte å få henne med meg på, sier Schläwicke til VG.

19-åringen har kun førerkort for motorsykkel så katten måtte med på den.

Løsningen ble en sekk der katten Nala på elleve måneder kan se ut 180 grader.

– Da jeg kjøpte sekken tenkte jeg bare å prøve. Jeg gjør ikke noe jeg ser at katten min ikke liker, men fra første tur så jeg at hun elsket det. Nå springer hun gjerne selv og finner sekken når hun vil ut på kjøretur, ler Schläwicke.

Mange turer

Nå tar de to den 45 minutter lange kjøreturen hver helg, men det stopper ikke der.

– Nala vil gjerne være med meg i stedet for å være hjemme alene. Hun går i bånd og jeg har også en annen sekk for gåturer der hun kan ha hodet og potene ut, sier han.

Katten har vært med på både Preikestolen og Lauvåsen. På teltturer deler hun gjerne sovepose med matfar.

– Folk vil gjerne ta bilder av oss når de ser oss på tur. De fleste er positive, men noen mener hun ikke har godt av det. Selv ser jeg når katten min trives og ikke, men det er ingen tvil om at båndet vi har fått er helt spesielt, sier Schläwicke.

UT PÅ TUR: Katten Nala er gjerne med matfar, Ole August Schläwicke, ut på alle slags turer.

Kan triks

Nala er en vanlig huskatt, men kan på mange måter minne om en hund.

– Hun har lært seg flere triks som å gi labb og å spille død når jeg sier «pang». Mange spør hvilken rase hun er, men hun er en vanlig huskatt. Eller vanlig og vanlig. Det er jo ingen tvil om at hun er spesiell, ler Schläwicke.

GIR «LABB»: 11 måneder gamle Nala kan flere triks, blant annet å rekke frem poten.

Blitt populær

Lokalavisen Strandbuen var først til å skrive om de to og siden har flere lokale medier har skrevet om radarparet. Schläwicke er litt overrasket over all populariteten.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli så stor interesse for henne, men det er jo veldig gøy at det er blitt det. Så for noen uker siden måtte hun nesten også få sin egen Instagram-konto, slik at folk kan følge oss på eventyr, sier Schläwicke til VG.

Hva neste tur blir er matfar usikker på, men han vet at han vil ha Nala med.

– Siden hun er så glad i sitte på når jeg kjører motorsykkel håper jeg vi kan en lengre Norgestur, så får vi heller ta mange stopp på veien. Hun går i bånd og stikker ikke av, så det bør gå fint, avslutter Schläwicke.

Kattedrama på amerikansk fotballkamp – se video her: