VINNERLODDET: Julie Aronsen (31) fotografert like etter at hun har vunnet en million kroner i Røde Kors sitt pantelotteri torsdag kveld.

Skulle handle til helgen, kom hjem som millionærer

Julie Aronsen (31) og samboeren Aleksander Arntzen (34) gikk inn på Coop-butikken i Fauske for å handle til helgen. De gikk ut som millionærer.

Av Frank Haugsbø

– Jeg ble helt satt ut. Det var helt sykt, sier 31-åringen, etter at hun vant en million kroner i Røde Kors sitt pantelotteri torsdag kveld.

Julie trykket som vanlig på lotteriknappen etter at hun hadde pantet flasker for 52 kroner på Coop Extra i Fauske i Nordland. Ut kom en lapp der det sto gevinst, men hverken Julie eller samboeren skjønte med en gang at de hadde vunnet hovedpremien.

– Jeg måtte lese på lappen flere ganger, og telle alle nullene. Da jeg viste lappen til samboeren, som sto bak meg, ble han også rimelig sjokkert.

– Fikk dere handlet?

– Ja, men en salat ble til et kålhode i forfjamselsen.

VANT: Samboerparet Julie Aronsen (31) og Aleksander Arntzen (34) trakk vinnerloddet i panteautomaten på Coop Extra i Fauske torsdag.

Julie Aronsen sier til VG at pengene vil komme godt med. I slutten av juli i år ble den tre år gamle datteren hennes påkjørt på en parkeringsplass i Bodø, og lammet fra brystet og ned.

Datteren har siden vært på sykehus, og er fortsatt på Sunnaas for rehabilitering og opptrening. Julie har hatt mange turer til Oslo for å være med yngstejenta.

– Det er uvisst om hun noen gang vil kunne gå, men vi går med et håp om det. Vi får henne hjem neste fredag, det skal bli fint, sier Julie.

Julie sier at pengene fra gevinsten blant annet skal brukes til å finansiere spesialtilpasset bil med rullestolheis, der egenandelen er 150.000 kroner.

Det vil også koste å bygge ut et soverom til datteren i første etasje, slik at datteren kan trilles inn på soverommet uten trappehindringer.

– Gevinsten kommer veldig godt med. Vi har også planer om å gifte oss neste år, og det er heller ikke billig, sier Julie.

Hun har også en sønn på fem år fra et tidligere forhold. Og to bonusbarn med samboeren.

– Med fire barn går det mye penger til mat. Jeg har alltid vært prisbevisst, og handlet matvarer som er satt ned i pris på grunn av holdbarhetsdato. Det vil jeg fortsette med, selv om jeg har vunnet en million.

Julie har også vært bevisst på å handle brukt.

– Samme dag jeg vant var jeg faktisk i Røde Kors sin bruktbutikk i Fauske. Der kjøpte jeg noen brukte kakebokser og en fruktkurv.

Da VG snakket med 31-åringen fredag kveld, var hun fortsatt litt satt ut.

– I natt har jeg nesten ikke sovet.

Storgevinsten kom bare én uke etter at Coop-butikken på Fauske fikk installert Pantelotteriet.

– Det er veldig artig at noen har vunnet så kort tid etter at vi fikk Pantelotteriet, og fint at det var en av våre faste kunder. Så det er bare å gratulere, sier butikksjef Alex Jensen på Coop Extra Fauske.