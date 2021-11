BEKYMRET: Helsedirektoratet mener økningen i innleggelser i Norge er bekymringsfull.

Har registrert pandemiens høyeste smittetrykk blant 80- og 90-åringer

Selv om det registreres få eldre smittede nå, sammenlignet med de yngre, så har det aldri før blitt registrert så høyt smittetrykk.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det viser VGs talloversikt.

– Antall ukentlig dødsfall har vært økende de siste tre uker, påpeker samtidig FHI i en ny ukesrapport.

Antall coronainnlagte i Norge er nå på høyden med slutten av april. Hvis vi ser på hvor mange nye som ble innlagt på sykehus i forrige uke, må vi også tilbake til april for å finne like høye tall:

FHI ser at antallet innlagt i aldersgruppen 65+ er på høyde med i vår.

Hvis vi ser på de uvaksinerte som blir smittet, blir en betydelig større andel innlagt på sykehus, enn blant smittede som er fullvaksinert.

Men FHI ser samtidig at de eldre, den gruppen som ble fullvaksinert først, er mindre beskyttet enn andre.

Av de som ble innlagt i forrige uke, som FHI vet vaksinestatus på, var 47 prosent uvaksinert og 61 prosent fullvaksinert. Personer født utenfor Norge er fortsatt overrepresentert, med 44 prosent av de innlagte i forrige uke.

En eventuell reduksjon i beskyttelsen av vaksinen over tid, trekkes frem av én av grunnene til at andelen fullvaksinerte som legges inn på sykehus har økt. 77 prosent av de innlagte fullvaksinerte så langt tilhørte også en risikogruppe.

FHI har bedt kommunene sett inn støtet for å få ut dose tre.

Samtidig har smittetrykket også økt blant de eldste

Hvordan leser jeg grafen? Den viser hvordan smittetrykket (antall registrert smittede per 100.000 innbyggere) har utviklet seg for hver aldersgruppe – uke for uke bortover mot høyre. Jo mørkere farge, jo høyere smittetrykk.

Som du ser, var det registrerte smittetrykket klart høyest i aldersgruppene 10–19 og 0–9 i forrige uke (uke 44). Bildet kan være farget av at det testes hyppig i skolene, men for de eldste aldersgruppene har det aldri vært registrert høyere smittetrykk. Totalt ble det registrert 60 smittede over 90 år i forrige uke.

FHI påpeker også at antall varslerede utbrudd i helseinstitusjoner har økt de siste ukene.

– Omfanget og alvorlighetsgrad av de fleste utbruddene er mindre enn før vaksinering, men det er enkelte unntak, påpeker de.

Det hjelper selvsagt ikke at smitten ser ut til å øke i samfunnet generelt heller.

– Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe spredningen blant unge voksne, middelaldrende og eldre, påpeker FHI i ukesrapporten.

Forrige uke var faktisk også den nest verste smitteuken under pandemien, hvis vi ser på hvor mange som ble registrert smittet:

Om tolkning av smittetall: Merk at FHI mener de smittetallene vi ser nå, ikke er sammenlignbare med de vi har hatt over tid, på grunn store endringer i test-strategien med hjemmetester gjennom høsten. De antar at ikke alle som får positivt prøveresultat med en selvtest, tar en skikkelig PCR-test, og dermed ikke blir en del av smittetallene.

FHIs matematiske modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig R-tall fra 10. oktober på 1,3 (feilmargin på 1–1,6).

– Med høy smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, nemlig de uvaksinerte og de eldste, skriver FHI videre i ukesrapporten.

Trondheim og Tromsø er blant kommunene som har hatt en stor debatt om tiltak på grunn av økt press mot helsevesenet.

VGs beregninger av smittetrend, viser at smittetallene ikke øker like raskt som for to uker siden.

Dette er bakteppet når Helsedirektoratet og FHI nå jobber med råd til regjeringen om tiltak fremover.