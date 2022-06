Opplysninger til VG: Oslo-skytter stoppet i bil sammen med Arfan Bhatti

Ifølge VGs opplysninger ble Zaniar Matapour (42) stoppet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i vår – sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den siktede etter Oslo-skytingen ble innkalt til en bekymringssamtale etter koranbrenningen tidligere i mai.

Ifølge VGs opplysninger hadde Matapour da blitt stoppet av politiet i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon på Stovner i Oslo i april.

Matapour satt da i en bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti (44), ifølge VGs opplysninger.

Elden er oppnevnt som forsvarer for Matapour. Han har også gjennom flere år representert Bhatti.

– Jeg har forstått det slik at den episoden PST nå viser til som gjorde at de kontaktet siktede i mai, var at han deltok i en demonstrasjon mot at SIAN brant Koranen på offentlig gate, skriver Matapours forsvarer John Christian Elden i en SMS til VG.

VG får opplyst at Matapour ble anmeldt for å ha vært i besittelse av en kniv i forbindelse med SIAN-demonstrasjonen.

– Jeg vet ikke hvem han da var sammen med, vi har ennå ikke mottatt noen saksdokumenter fra da Bhatti ble stanset i samme demonstrasjon, skriver Elden i SMSen.

KJENT ISLAMIST: Arfan Bhatti.

VGs opplysninger: Kontakt i 2015

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for vold.

Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Bhatti har vært en av lederskikkelsene i den omstridte gruppen Profetens Ummah. Du kan lese mer om Bhatti her.

PST har hatt kjennskap til Matapour siden 2015, etter bekymring om radikalisering og at han inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge.

Ifølge VGs opplysninger skal PST og Oslo-politiet være kjent med at det var kontakt mellom Matapour og Bhatti tilbake i 2015.

– Jeg er ikke kjent med det, men har ikke hørt om noen ulovlig kontakt dem mellom på noe tidspunkt, eller at Bhatti skal ha brutt loven i samme perioder, skriver Elden i en SMS til VG.

FORSVARER: John Christian Elden

PST: Ingen kommentar

Hverken Oslo politidistrikt eller PST ønsker å kommentere opplysningene.

I en SMS skriver politiadvokat Børge Enoksen i Oslo-politiet følgende:

– Siktedes bakgrunn og bekjentskaper er en viktig del av etterforskningen, men på nåværende tidspunkt kommenterer vi ikke detaljer om dette.

To personer ble drept og 21 skadet i skytingen utenfor barene Per på Hjørnet og London i Oslo i natt.

42-åringen som er pågrepet er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Matapour har også vært etterforsket for andre mer alvorlige forhold, deriblant drapsforsøk, men disse forholdene har blitt henlagt.

PÅGREPET: 42 år gamle Zaniar Matapour (42) ble pågrepet bare minutter etter skytingen.

PST: Ikke ligget tett på med tiltak

Da PST i etterkant av SIAN-demonstrasjonen gjennomførte en samtale med Matapour, ble det vurdert at 42-åringen ikke hadde voldsintensjon.

– Vi har ikke vurdert ham som en av de vi er mest bekymret for, med andre ord at vi sånn sett ikke har ligget tett på med tiltak rundt ham, sa PST-sjef Roger Berg til VG lørdag.

PST opplyser også at de gjennomførte samtaler med den siktede «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

– Vi hadde en samtale med ham, hvor vi vurderte voldsintensjonen. Sånn sett kan man si i ettertid at vi kanskje vurderte feil, sa Berg.

PST har ikke ønsket å spesifisere hvilke nettverk Matapour angivelig har tilknytning til, men PST-sjefen sa lørdag at Matapour har sympatisert med ISIL.

ISIL er terrorgruppen som også kalles IS, som har operert i blant annet Syria og Irak.