VG får kritikk i PFU

Publisert: 27.04.18 17:03

PFUs flertall har konkludert med at Verdens Gang har opptrådt kritikkverdig etter punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten.

Pressens faglige utvalg uttaler:

Klagen gjelder kommersielle publiseringer på fronten av nettutgaven til Verdens Gang (VG).

Tre ulike klagere har reagert på utformingen av slikt kommersielt stoff. Slik klagerne ser det, svekkes skillet mellom reklame og journalistikk, fordi de kommersielle publiseringene er svært like de redaksjonelle. Etter klagernes mening er merkingen med «ANNONSØRINNHOLD» i toppstripen over publiseringene ikke tilstrekkelig til at leserne nødvendigvis oppfatter at det handler om kommersielle publiseringer.

Verdens Gang avviser klagene og mener merkingen er tydelig og i tråd med føringer fra tidligere PFU-saker. VG viser til at publiseringene er utstyrt med en toppstripe som inneholder merkingen «ANNONSØRINNHOLD» og annonsørenes logo, samt at det er satt inn doble skillelinjer under publiseringene. Det opplyses også at url-en inneholder ordet «annonsørinnhold». For øvrig bemerker VG at klagerne har oppfattet at det er reklame.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at saken gjelder hvorvidt VGs publiserte annonsørinnhold er i tråd med Vær Varsom-plakatens (VVPs) punkt 2.6, der det heter: «Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.»

Utvalgets flertall er enig med klagerne i at utformingen av de påklagede publiseringene på fronten fremstår svært like de redaksjonelle; fonten på titlene og bakgrunnen fremstår lik, og et utrent øye vil ikke nødvendigvis legge merke til at den doble streken VG viser til, skal markere at de kommersielle publiseringene er noe annet enn de redaksjonelle. Det som imidlertid skiller annonsørinnholdet fra det omkringliggende redaksjonelle stoffet, er toppstripen.

Utvalgets flertall har forståelse for klagernes syn om at det for mange ikke vil være åpenbart at toppstripen som inneholder ordet «annonsørinnhold» og annonsør-logo, er knyttet til bildet og tittelen som følger under. Når man scroller nedover frontsiden, forsvinner dessuten denne merkingen. Stopper man først opp ved bildet og tittelen, fremstår de kommersielle publiseringene som redaksjonelle.

Oppfatter man derimot koblingen, er merkingen tydelig. Toppstripen signaliserer at publiseringen er noe annet enn journalistikk, og utvalgets flertall finner det positivt at VG her har valgt å bruke et så klart markørord som «annonsørinnhold», også i url-en. Utvalgets flertall mener dessuten at selve annonsørinnholdet – siden man lander på etter å ha klikket seg bort fra fronten – åpenbart fremstår som kommersiell.

Som utvalget har påpekt tidligere, er det sentrale i presseetisk sammenheng å publisere slik at leserne uten videre forstår hva som er journalistikk, og hva som er ikke-redaksjonelt stoff. Det er ingen presseetiske forbud mot å bruke journalistiske virkemidler som titler, ingress og brødtekst i reklamen. Det avgjørende i presseetisk sammenheng er at kommersielle publiseringer utseendemessig, i presentasjonsformen, skiller seg fra mediets øvrige redaksjonelle stoff. Et tydelig skille på dette området er viktig for å verne om tilliten til den frie og uavhengige journalistikken.

De presseetiske kravene i VVP punkt 2.6 er derfor strenge; man skal aldri svekke det klare skillet mellom journalistikk og reklame, og man skal avvise kommersielt innhold som kan forveksles med mediets journalistikk. Slik utvalgets flertall ser det, kan VG fremdeles gjøre mer i utformingen av slike kommersielle front-publiseringer som er påklaget her, for å sikre at publikum umiddelbart skjønner at dette er reklame, og ikke journalistikk.

Utvalgets flertall mener Verdens Gang har opptrådt kritikkverdig på punkt 2.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. april 2018

Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Martin Riber Sparre,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Utvalgets mindretall uttaler:

Det er ingen presseetiske forbud mot å bruke journalistiske virkemidler som titler, ingress og brødtekst i reklame. Det avgjørende i presseetisk sammenheng er at kommersielle publiseringer skiller seg fra mediets øvrige redaksjonelle stoff. Et tydelig skille på dette området er viktig for å verne om tilliten til den frie og uavhengige journalistikken. Reklamen må derfor merkes på tydelig vis. Spørsmålet her blir om VG har gjort dette på tilstrekkelig måte.

I den påklagede saken inneholder publiseringene på fronten en toppstripe hvor både ordet «annonsørinnhold» og annonsørenes egen logo er inkludert. Utvalgets mindretall mener dette er en tydelig merking av at stoffet som følger er nettopp dette: annonsørinnhold. Det er heller ingen tvil når man klikker seg inn på lenken; der er teksten ledsaget av en fast toppstripe, eller «sticky header», som følger med når leseren blar seg nedover i teksten. Etter utvalgets mindretalls syn etterlates det liten tvil om at dette er reklame.

Utvalgets mindretall mener at Verdens Gang ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2018

Anne Weider Aasen