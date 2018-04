SKUFFET: Anita Berg har ikke sett sin spionsiktede mann siden tidlig desember 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Frode Bergs kone til Dagbladet: – E-tjenesten burde skamme seg

Anita Berg (62) hevder E-tjenesten utnyttet den spionsiktede mannen hennes, Frode Berg.

Kona til spionsiktede Frode Berg (62) snakker ut i Dagbladet om sjokkbeskjeden som kom etter at Frode Berg ble arrestert i Russland 5. desember 2017.

– Da de ringte fra UD ville de ikke si hva som hadde skjedd, og hvorfor Frode var borte. Det eneste de vil si på telefon var at han etter forholdene hadde det bra, sier kona til Dagbladet .

Frode Berg har innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske Etterretningstjenesten.

– Det var som å få et fryktelig slag. Frode? Spionasje? Det kunne bare ikke være sant. Frode er ingen spion, sier Anita Berg til Dagbladet.

Strafferammen for spionasje er etter russisk lov på 10 til 20 år.

Ber Etterretningstjenesten ta ansvar

– E-tjenesten bør virkelig ta ansvar for hva de har gjort mot Frode og vår familie. Jeg blir veldig provosert når jeg tenker på dem. De burde skamme seg, sier Anita Berg til Dagbladet.

Frode Bergs forsvarer, Brynjulf Risnes, sier i et intervju til VG at Berg fikk kalde føtter og at han på et tidspunkt skal ha sluttet å sende brev for den norske E-tjenesten i Russland.

– Han sa fra til sine oppdragsgivere at han ikke ønsket å gjøre det noe mer, sier advokaten til VG.

Ifølge Risnes skal Etterretningstjenesten da ha appellert til Bergs nasjonale følelse, at han var en god nordmann og at jobben måtte gjøres ferdig.

– Det var ikke trusler, men mer enn en høflig oppfordring, sier Risnes til VG.

Håper på avtale

Frode Berg håper at E-tjenesten og Utenriksdepartementet kan få i stand en avtale med russiske myndigheter.

– I første rekke håper vi at det finnes en uformell kanal mellom norske og russiske myndigheter og at man klarer å finne en eller annen form for løsning som gjør at Frode Berg kommer hjem, sier Risnes til VG.

Samtidig ber kona til Frode Berg om at statsminister Erna Solberg gripe inn.

- Nå håper jeg at Erna Solberg tar direkte kontakt med Vladimir Putin, slik at Frode kan komme hjem. Han er ingen spion, sier Anita Berg til Dagbladet.

