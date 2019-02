BER HENNE VARSLE: Trine Skei Grande kan selv ta regien og varsle at hun går av på landsmøtet neste år, sier flere sentrale kilder. Men flere vil at hun fortsetter som kulturminister. På bildet presenterer hun regjeringens kulturbudsjett 8.oktober i fjor. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Sentrale kilder i Venstre: Trine Skei Grande bør gå av neste år

Sentrale kilder i Venstre sier at Trine Skei Grande bør gå av som partileder på landsmøtet neste år, og at hun bør avklare dette allerede nå.

I 2020 har hun vært Venstres leder i 10 år. Nå anbefales hun å gjøre en «myk» retrett fra partileder-vervet:

– Jeg tror det kan være fornuftig at Trine signaliserer at hun stiller sin plass til disposisjon, slik at vi kan gå inn i stortingsvalgkampen om to år med en ny leder, sier en Venstre-politiker til VG.

VG har snakket med en rekke personer i sentrale verv de siste dagene. Et gjennomgående syn er at uroen i det minste regjeringspartiet stikker langt dypere enn et distriktsopprør, som blant annet ble frontet av Lødingen Venstre denne uken.

Flere av VGs kilder har vært blant Trine Skei Grandes mest aktive støttespillere i parti-organisasjonen. Derfor er de opptatt av at Skei Grande, som har vært leder i Venstre siden 2010, selv kan ta kontrollen over sin egen avgang.

VG er kjent med at samarbeidet mellom Venstres stortingsrepresentanter og Venstres folk i regjeringsapparatet har vært vanskelig gjennom det året som har gått siden Venstre gikk inn i Solberg-regjeringen.

Det har kommet klager på at Venstres tre statsråder har vært lite tilgjengelige. Dette har vært tema på åpne møter i landsstyret, får VG opplyst.

Brutalt å kaste henne

Men de interne kritikerne vil ikke dytte henne ut av stolen nå.

Dette har flere årsaker:

Det ene er hensynet til Trine Skei Grande personlig. Å kaste henne på landsmøtet allerede om en måned beskrives som altfor brutalt mot en person som tross alt har hatt høy velgeroppslutning gjennom flere valg, særlig i Oslo. Dessuten er hun ikke på valg nå i 2019. Venstre velger sin ledelse for to år om gangen.

Men en annen grunn er at det for øyeblikket ikke finnes én soleklar arvtager til vervet som partileder.

– Om hun nå i vår varsler sin avgang i 2020, så vil det roe ned uroen som nå rir Venstre. Det vil stikke hull på verkebyllen, sier kilden.

Kildenes felles analyse er at partilederen står i veien for en ny glød i partiorganisasjonen med fokus på politikken og ikke på lederskapet.

– Uroen rundt Trine Skei Grande er blitt en belastning som ikke synes å gå over, sier den sentralt plasserte kilden.

En Venstre-politiker sammenlikner situasjonen med da Sp-leder Liv Signe Navarsete ble presset ut i 2014:

– Navarsete gjorde en god figur, men måtte bort for at partiet skulle greie å reise seg, sier vedkommende.

Ingen kommentar

Trine Skei Grande var fredag på filmfestivalen i Berlin på oppdrag som kulturminister. VG har forelagt kritikken for henne, og også formidlet kildenes ønske om at hun bør varsle sin avgang nå.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver Venstre-lederen i en tekstmelding til VG.

– Om de tør å si det offentlig, kommenterer jeg gjerne, legger hun til.

Torsdag sa flere tidligere venstre-politikere åpent at de ønsket at Trine Skei Grande skulle tre til side. Samtidig fikk hun også støtte fra flere fylkesledere.

– Når man er partileder i Venstre må man tåle en støyt og det tåler jeg. Jeg ble valgt til leder enstemmig og med stående akklamasjon for noen måneder siden, og skal ha den jobben i ett og et halvt år til, sa Skei Grande til VG i går.

Lederdebatt i 2020

Torsdag åpnet Pål Farstad fra Møre og Romsdal, som mistet plassen på Stortinget i valget i 2017, for en lederdiskusjon hvis kommunevalget til høsten går dårlig for Venstre:

– Man skifter ikke partileder i et valgår, sa han til VG torsdag.

– Men høstens valg er en viktig test. Vi håper alle at det går bra, men går det dårlig er det naturlig med en lederdiskusjon. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har pekt på Abid Raja som en mulig neste leder i Venstre, la Farstad til.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sa til NRK i går at Venstre skal ha en ny leder på ett eller annet tidspunkt:

– Men jeg har ikke noe behov for å fremskynde den prosessen. Men når den tiden kommer har vi veldig flinke folk til å ta over, for eksempel Sveinung Rotevatn. Venstre må rendyrkes som et urbant, moderne og liberalt parti, sa Hansmark.

Møter landsstyret

Senere fredag skal Trine Skei Grande lede et sentralstyremøte i Venstre, og lørdag møter hun Venstres landsstyre i et ordinært møte i Oslo.

Flere av kildene presiserer overfor VG at de håper Trine Skei Grande kan fortsette som kulturminister, selv om hun følger deres råd og går av på landsmøtet i 2020.