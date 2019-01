SKAMBELAGT: Politiadvokat Kari Hangeland Buvik og statsadvokat Guro Hansson Bull er her i retten tirsdag. Bull påpeker at det har vært vanskelig for politiet å få de unge guttene til å snakke om overgrepene, fordi det er så skambelagt. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Tidligere fotballdommer tiltalt for overgrep: Over 400 ofre – bare to anmeldte

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Den første anmeldelsen ble henlagt. Etter den andre anmeldelsen i 2016, viste det seg å bli en sak med flere hundre unge gutter.

Saken mot den tidligere fotballdommeren i 20-åra går nå i Nedre romerrike tingrett.

Av de over 400 unge guttene i saken, var det bare to som faktisk gikk til politiet selv og anmeldte saken. Resten har politiet funnet selv gjennom sin etterforskning.

– Jeg tror det handler om skam. At det er vanskeligere for gutter enn jenter å si fra om seksuelle overgrep. At de er flaue, sier statsadvokat Guro Hansson Bull til VG.

Lokket guttene på nett

Ifølge tiltalen har mannen gjennom chatteforum lokket hundrevis av unge gutter med sex, gaver og kjærestehold. Og tvunget dem til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på film. De yngste var ned i ti år.

I 2015 hadde en gutt selv fortalt foreldrene sine om mannen. De gikk til politiet, men det stoppet der.

– Den ble henlagt fordi man ikke klarte å finne ut hvem det var, sier statsadvokat Bull til VG.

Så kom 2016. En pårørende oppdaget noen meldinger hos gutten sin. Han var i kontakt med noen som kalte seg «Sandra» på meldingstjenesten «Line». Gutten hadde fått tilbud om penger mot å møtes og sende filmer med seksuelt innhold.

I håp om å identifisere hvem som egentlig skjulte seg bak «Sandra», tok politiet over profilen til fornærmede, men uten resultat. Men ved hjelp av IP-adressen sirklet de inn adressen, hvor de senere pågrep tiltalte.

Til slutt fant politiet over 400 unge gutter. Mannen er tiltalt for overgrep mot 268 unge gutter. For 160 er det gitt påtaleunnlatelse.

Politiet: Utfordrende å få politiet til å fortelle

– Det betyr at man konstaterer straffskyld, men vi har gitt en prosessøkonomisk påtaleunnlatelse i for at det ikke skal bli en for stor sak. Vi har gitt de minst alvorlige sakene en prosessøkonomisk påtaleunnlatelse, sier statsadvokaten.

I retten onsdag var politioverbetjent Vemund Sæther klar på at det jevnt over har vært en underrapportering fra de fornærmede. Han viser blant annet til en ung gutt som i avhør har fortalt at han har sendt 50 filmer til tiltalte, men at politiets undersøkelser viser at det dreier seg om 900 filmer fra denne gutten.

– Dette gjelder både i antall filmer og i hva de sier om innholdet i det de har sendt. Vi får sjelden mer informasjon fra de fornærmede enn det vi allerede sitter på, sa Sæther i retten.

Statsadvokaten påpeker at dette har vært en utfordrende sak for politiet å etterforske, nettopp fordi temaet er så skambelagt blant de unge ofrene.

– Det er en utfordring for oss både å få de til å snakke og fortelle, også å få dem til å møte opp. Det er en del gutter som ikke har villet la seg avhøre. Det er en stor utfordring. Det er ikke lett å være gutt og fortelle om slike ting, sier Bull.

– Tabubelagt å snakke med foreldrene

I retten erkjente mannen i 20-åra en stor del av overgrepene. Enkelte nektet han for, mens flere erkjente han delvis straffskyld for.

Bistandsadvokaten til den unge gutten som åpnet hele saken i 2016, sier de ikke ante at saken ville bli så stor. Fra én gutt til over 400.

– De har så vanskelig for å snakke om følelser. Veldig mange av guttene vil ikke åpne seg om slike flaue ting. De er i en sårbar fase i livet og dette er det så tabubelagt å snakke med sine foreldre om, sier bistandsadvokat Elisabeth Njøsen til VG.

Hun sier det er positivt at Kripos og politiet snakker om nettvett på skolene, selv for svært unge barn.

Ifølge politiet var modusen er nærmest gjennomgående for samtlige overgrep: På chatteforum og i sosiale medier utga den daværende fotballdommeren seg for å være en ung jente ved å bruke kallenavnene «Henriette» og «Sandra».

– Tiltaltes modus har vært å lure, forlede, overtale og skape tillitsforhold. Når det har gått skeis, har tiltalte gått over til å true eller tvinge, sier statsadvokat Per Egil Volledal i sitt innledningsforedrag i retten.