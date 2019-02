HÅPER FOLK BLIR: Knut Arild Hareide sa på den første konferansen i regi av det nyopprettede nettvekerket «Drivkraft» at han håper folk blir i partiet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hareide om KrFs blå veivalg: Ikke et valg for evigheten

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide var stjernen på programmet da partiets røde fløy samlet seg i Oslo lørdag. Han ga ros til regjeringen, men mente det kunne blitt bedre med hans alternativ.

– Jeg har respektert og tatt konsekvensen av at partiet tok et annet valg. Jeg må innrømme at det er mange gode KrF-gjennomslag i regjeringsplattformen, men samtidig må jeg være ærlig på at jeg tror vi hadde fått enda større gjennomslag i en regjering bestående av sentrum og Arbeiderpartiet Men det får vi aldri vite, sa han og la til:

– Jeg håper så mange som mulig blir i partiet fremover.

Forstår ikke kritikken

Talen var i forbindelse med det nystartede nettverket «Drivkraft» sitt første møte, der Hareide var invitert til å tale. Av hjernene bak det nye nettverket har to av tre meldt seg ut av KrF, men de avviser opprettelsen av noe nytt parti.

Flere har ytret kritikk mot opprettelsen, og mener det kan føre til ytterligere splittelse i et allerede presset parti. Det har Knut Arild Hareide ingen forståelse for, sier han til VG.

PÅ KONFERANSE: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide i samtale med naturvernforkjemperen Dag Hareide etter sitt innlegg under nettverket Drivkraft sin første konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag.

– Nei, det synes jeg det er veldig vanskelig å forstå. Det er viktig å jobbe for at KrF skal være mest mulig samlet, og da er det mye bedre at folk blir med i denne type initiativ enn at de melder seg ut av partiet og ikke blir med videre. Jeg er bare positiv, sier Hareide til VG.

Hareide mener opprettelsen av nettverket kan få flere av dem som var enige med ham selv i veivalget, men som ikke fikk viljen sin, til å bli værende i partiet.

– Jeg mener at det ikke er noen grunn til å være negativ til slike typer initiativ. Jeg ønsker jo at flest mulig blir med videre i KrF, og å ha et parti med størst mulig bredde.

– Gjort et valg på kort sikt

– Men tror du ikke dette kan bidra til enda mer høyre og venstrevridde bolker i partiet?

– Nei. Jeg tenker vi har gjort det valget. Det er jo en del her som ikke er med i KrF, så det er jo ikke noen fraksjonsvirksomhet i partiet dette her. Vi har gjort vårt valg og det må vi akseptere, sier han og legger til:

– Men de har jo ikke gjort et valg for evigheten da. De har gjort et valg på kort sikt.

PARTIVETERANER: Kjell Magne Bondevik og Einar Steensnæs var tilskuere til Hareides tale i Oslo lørdag.

Hareide understreker at han ikke har noen rolle i Drivkraft og at han rolle fremover vil være å representere KrF på Stortinget.

– Nå er valget gjort frem mot 2021. Det sa jeg jo også i innlegget mitt, at det valget som er gjort det respekterer jeg, og det kommer jeg til å følge opp. Men verdidebatten er naturlig nok viktig for meg, og noe jeg kommer til å fortsette å engasjere meg i.

– Jeg har respekt for valget partiet har tatt og det må jeg leve med.

– Ingen trenger å bite negler

Også stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) holdt et innlegg på Drivkrafts første møte. Han sa han hadde store forhåpninger til hva nettverket kunne bidra med.

– Vi har behov for et kristendemokratisk nettverk. Dette er ikke starten på et nytt parti. Det handler ikke om det, så ingen trenger å bite negler, sa Bekkevold.

Av andre profilerte KrF-folk satt også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i salen.

BEHOV FOR NETTVERKET: Stortingsrepresentant Geir Bekkevold holdt også innlegg på Thon Hotel Opera i Oslo lørdag. Han understreket at «Drivkraft» ikke var starten på et nytt parti.

Roste partiets statsråder

I sin tale benyttet også Hareide muligheten til å gi ros til KrF-nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad for regjeringsplattformens landbrukspolitikk. Han ga også ros til Kjell Ingolf Ropstad for hans gjennomslag i å økte barnetrygden og innføre fritidskort.

Hyllest fra den tidligere KrF-lederen fikk også partiets tredje statsråd Dag Inge Ulstein, for hans motstand mot Frps forslag om å bruke bistandspolitikk som pressmiddel.

– Han slo tydelig fast at vi aldri skal bruke utviklingspolitikken til å få noe tilbake, sa Hareide fra talerstolen.

