DEN SISTE JURYEN: Beslutningen til Norges siste jury ble satt til side av fagdommerne. Miran Befring (til høyre på jurybenken) forteller at de var god stemning under rådslagningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jurydrama i Jensen-saken: Var én stemme unna å bli kjent skyldig i narkotika-medvirkning

INNENRIKS 2019-01-28T20:33:14Z

Eirik Jensen ble frikjent av juryen med minst mulig margin. Seks av ti jurymedlemmer ville at han skulle dømmes etter tiltalen.

Juryen ordfører opplyser ikke stemmetall når kjennelsen offentliggjøres, men både Dagbladet og VG får bekreftet følgende opplysninger:

Seks stemte for å dømme, fire for å frikjenne. Dermed endte de med å frifinne Jensen. For å svare ja på skyldspørsmål kreves minst syv stemmer.

Det skal også ha stått om én stemme på spørsmålet om grov korrupsjon. Syv stemte for å dømme, tre for å frikjenne.

Selv om juryens ordfører Arnstein Garnes i klare ordelag svarte «nei» på spørsmålet om medvirkning til narkotikainnførsler og «ja» på spørsmålet om grov korrupsjon, så fikk ikke avgjørelsen noen betydning.

Lagmannsrettens tre fagdommere besluttet å sette kjennelsen til side. De mener det er «utvilsomt» at Eirik Jensen er skyldig.

Eirik Jensen har anket fagdommernes tilsidesettelse til Høyesterett. Det er ventet at det vil ta to-tre uker før det er kjent om Høyesterett kommer til å behandle anken.

Hvis Jensen skulle vinne frem, så mener Jensens forsvarer, John Christian Elden, at juryens kjennelse vil bli stående og at rettssaken må tas opp igjen der den ble stanset mandag.

– God stemning

Det var onsdag i forrige uke at juryen trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålene. 49 år gamle Mirian Befring, et av jurymedlemmene, forteller at juryen under den såkalte rådslagningen gikk gjennom og diskuterte beviser og notater flere ganger.

De to skyldspørsmålene ble diskutert i plenum igjen og igjen, før de mandag svarte «nei» og «ja».

– Uansett hvem som stemte hva, står vi for den beslutningen, sier Befring til VG

Hun forteller at det var ordfører Garnes som ledet diskusjonene under rådslagningen, men at alle fikk prate så mye de ville og stille de spørsmålene de ønsket å få klarhet i.

I pausene spiste de salat, baguetter eller annen medbrakt mat, forteller hun.

– Det var god stemning og ingen uenigheter, selv om noen forstår ting annerledes enn andre, sier hun.

– Dommerne vet best

I over 80 dager fulgte hun og de ni andre jurymedlemmene bevisførsel og prosedyrer.

I tingretten endte det med 21 års fengsel for Eirik Jensen. Skuffelsen var enorm. I lagmannsretten møtte han bedre forberedt, ifølge ham selv. Mandagen endte likevel i desperasjon for eks-politilederen.

– Jeg synes, for å si det på enkelt norsk, at det er å spytte på juryen det lagmannsretten nå gjør, sa Jensen om at fagdommerne satte kjennelsen til side.

Flere jurister reagerer også på fagdommernes avgjørelse.

– Jeg synes ikke bevisvurderingen bør overprøves så lenge vi har en jury, sier den erfarne advokaten Ellen Holager Andenæs.

– Dette er en sørgelig avslutning på juryens karriere, legger hun til.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg reagerer også.

– Ifølge forarbeidene er anledningen til å sette lagrettens kjennelsens til side begrenset til tilfeller der lagretten har vist grov uforstand, eller handlet i strid med deres plikter til å dømme etter loven og sakens beviseligheter. Det mener jeg det er åpenbart at lagretten ikke har gjort i denne saken, sier han.

På spørsmål om jurymedlem Befring ble overrasket over tilsidesettelsen, svarer hun:

– Jeg hadde ikke ventet meg noen ting. Jeg var bare med på reisen. Det er dommerne som vet best. Det er de som kan jusen, svarer Befring.

– Hva var avgjørende for at dere falt ned på å svare “ja” og nei”?

– Vi så på bevisene, sier hun hemmelighetsfullt.

– Var det en vanskelig beslutning?

– Ja, det var mye å sette seg inn i. Vi måtte bare sette oss ned og gå gjennom dette så godt vi kunne. Dette er det beste vi fikk til med de bevisene vi hadde, svarer hun.

Tenkte ikke på følelser

– Var tanken på å eventuelt bidra til å dømme en mann til 21 års fengsel vanskelig?

– Selvfølgelig. Det er ikke noe man tar lett på. Det gjelder en annen persons liv, ser Befring.

Hun forteller at hun tenkte på bevisene, ikke på følelser. Hun kunne ikke ta en beslutning på bakgrunn av at hun syntes synd på noen av de tiltalte.

– Hvor mye tvilte du underveis?

– Det har vært opp og ned, kan jeg si. Vi kan ikke vite hvem som snakker sant. En av dem kan lyve, eller begge kan lyve. Det vet man ikke, svarer Befring.

Måtte bruke helgen

Juryen var ikke klar til å svare på spørsmålene på fredag ettermiddag, og måtte ta helgen i bruk for å komme i mål.

– Vi var bestemte på å gå gjennom alt. Hadde vi ikke klart å bli klare til i dag, kunne vi fortsatt uken ut. Vi kunne jo tenkt oss å gjøre noe annet i helgen, men vi visste at dette måtte gjøres. En person sto og ventet på å få svaret på hva han skulle gjøre resten av sitt liv, sier Befring.

– Aldri kjedelig

Hun beskriver rettssaken som veldig interessant.

– Først tenkte jeg: “hvordan skal jeg orke så mange måneder i retten?”. Men jo lenger jeg var der, jo mer interessant ble det. Politiets side, Cappelens side, Jensens side, forsvarerne og Spesialenheten. Alle var interessante.

Hun sier at det aldri ble kjedelig, men at visse dager var tyngre enn andre.

– Da var det bare å drikke kaffe og få i seg litt godteri. Man blir jo sliten underveis, med rettsdager fra 9 til 16. Da var det viktig å manne seg opp og komme seg gjennom det, sier Befring.