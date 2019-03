Mannskapets video: Bli med inn i KNM «Helge Ingstad»

Her går mannskap som var med under havariet om bord i den hevede og gjennomtrukne fregatten. På hodet har de små videokameraer – følg med!

Publisert: 01.03.19 09:43







Videobildene er ment å dokumentere både for politiet og Havarikommisjonen tilstanden om bord etter fire måneder i sjøvann.

Videoen viser at det er mye vann, det fosser vann ut av luker og hull, men det ser overraskende rent og lite preget av måneder i sjøvann, og ser heller ikke ut til å være tilgriset av olje.

les også KNM «Helge Ingstad»-hevingen: Teknisk utstyr ødelegges

Har lege klar

– Dette er trent på i månedsvis. Alle har på redningsdrakter, og har radiokontakt med heveledelsen. Det er svært krevende arbeid. Vi har anestesilege og sykepleier klar på kranlekteren «Gulliver» og utstyr til avansert førstehjelp om det skulle skje noe, forklarer kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

– Det er denne besetningen som kjenner båten, som vet hva som skjuler seg bak hver dør. Det har vært planen hele tiden at det er nettopp de som skal hjelpe til med å gå gjennom hele skipet når det blir hevet, sier operasjonsleder Anders Penna i Boa Management.

les også KNM «Helge Ingstad»: Skroget ser uskadet ut etter fire måneder under vann

Uerstattelige kort

En av de viktige oppgavene er å sikre uerstattelige kretskort som er svært kostbare og som vil bli ødelagt av oksidering når fartøyet nå kommer opp i friluft.

– De har gått rundt og nappet ut disse kretskortene og fått lagt dem i ferskvannsbad straks. De kjenner også til hvor de er på skipet, forteller prosjektleder Arild Øydegard til VG.

Mannskapene går fra rom til rom og får bort vann, og sørger for å plassere pumper ulike steder i skipet.

les også Avviser vraking: – Vi har fem fregatter, og de skal vi ha lenge

På dokk lørdag

Da fregatten ankom Hanøytangen torsdag formiddag hengende i kranene på de to kranlekterne, gjensto det fortsatt over to meter før skipet er oppe i sin egen vannlinje.

– Den siste del av hevingen vil gå betydelig saktere. Til nå har mye vann rent ut naturlig gjennom åpninger i skroget. Nå må det pumpes, sier operasjonsleder Penna.

Fem timer til Haakonsvern

Han anslår at hevingen vil være i mål lørdag ettermiddag – noe som tilsier 3–5 cm heving i timen. Deretter skal senkedokken Boabarge føres under det hengende skipet, og så skal den løfte KNM «Helge Ingstad» opp på tørr dokk.

Det er beregnet at turen fra Hanøytangen til marinebasen Haakonsvern går nokså kjapt – anslagsvis 5 timer inkludert klargjøring og fortøyning, opplyser kommunikasjonsansvarlig Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

På Haakonsvern står et stort apparat klart til å gå gjennom båten og starte restverdisikring – det vi ikke har fått gå i gang med nå under hevingen, forklarer prosjektleder Arild Øydegard.