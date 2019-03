TERAPEUTEN: Espen Andresen har drevet med terapivirksomhet i over ti år. Organisasjonen Hjelpekilden, som bistår utbrytere fra sekter, beskriver miljøet rundt ham som «det mest ekstreme vi kjenner til i Norge». Selv avviser han å lede noen sekt. Foto: Frode Hansen / VG

Politiet: Terapeut anmeldt for skattesvik

Etter VGs avsløringer om Addictologi Akademiet, aksjonerte Skatteetaten mot terapeuten Espen Andresen. Nå har de anmeldt ham og selskapene hans til politiet.

Publisert: 06.03.19 10:55







Anmeldelsen er sendt til Oslo politidistrikt.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra Skatteetaten mot Addictologi Akademiet AS, FUN Norge AS og Espen Andresen som privatperson, sier Rune Skjold, leder ved Finans- og miljøkrimseksjonen.

Skatteetaten mener Espen Andresen som privatperson har unndratt inntekt fra beskatning, og at forholdet er så alvorlig at det bør bli en politisak. Det bekrefter Skjold overfor VG.

Addictologi Akademiet og FUN Norge er de to selskapene terapeut Espen Andresen har drevet sin omstridte terapivirksomhet gjennom.

– Selskapene er anmeldt av Skatteetaten for grov overtredelse av bokføringsloven, overtredelse av ligningsloven og for å ha unndratt inntekt fra beskatning, sier Skjold.

– Rapporten er gjennomgått av oss og det som er påpekt av feil vil bli rettet opp og gjort opp. Det er ikke gitt at feilene er av et slikt omfang at det resulterer i en straffesak, selv om det foreligger anmeldelse fra Skattetaten, sier Øystein Storrvik, Andresens advokat til VG.

Avslørte kontantøkonomi

VG publiserte første avsløring om virksomheten til Espen Andresen i desember 2017. En rekke eks-klienter sto frem og fortalte om omfattende sosial kontroll, utskjelling i gruppeterapi og pengepress.

Fire måneder senere, i april i fjor, avslørte VG en betydelig kontantøkonomi knyttet til terapeutens selskaper. Eks-klienter sto frem og fortalte om oppgjør for sekssifrede beløp som ble betalt i kontant, i tillegg til at han hadde tatt betalt i kontant for mindre summer i en årrekke.

– Hele dette sakskomplekset gir en åpenbar mistanke om økonomisk kriminalitet. Jeg synes det er trist å lese om eksempler på hvordan sårbare mennesker ser ut til å ha blitt håndtert som arbeidstagere og kursdeltagere, sa tidligere Økokrim-sjef Erling Grimstad til VG.

ANSVARLIG: Rune Skjold i Oslo politidistrikt leder avdelingen som har ansvaret for å følge opp anmeldelsen fra Skatteetaten. Foto: Nils Bjåland

Politiet: Skal se nærmere

Skatteetaten ved Skattekrim-avdelingen aksjonerte uanmeldt i juni mot Andresen og hans selskaper, og har gjennom høsten og vinteren gjort sine undersøkelser.

Denne måneden falt konklusjonen: De mener Andresen og hans virksomhet bør politietterforskes.

– Vi vil nå se nærmere på anmeldelsen og ta en vurdering på om dette er forhold som skal straffeforfølges. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å gå nærmere inn i anmeldelsens innhold, sier Rune Skjold i Oslo-politiet til VG.

Justisministeren engasjerte seg

Etter at VG i fjor høst dokumenterte hvordan avhoppere ble utsatt for svertekampanjer gjennom falske varsler til barnevern og anmeldelser til politiet, kom politimester Hans Sverre Sjøvold under stort press fra justispolitikere og justisminister Tor Mikkel Wara.

– Jeg vil jo være overrasket hvis ikke Oslo-politiet gjør noe med disse sakene, sa Wara fra Stortingets talerstol.

– Jeg er enig med justisministeren i at dette ikke er akseptabelt, skrev da Sjøvold til VG.

SVERTEKAMPANJER: Xenia Skepetaris er en av dem som sto frem og fortalte om hvordan hun selv deltok i kampanjer rettet mot personer som var i konflikt med sine addictologi-ledere. Korrespondanse viser hvordan hun gjør det for dem. Foto: Gøran Bohlin

Flere saker

Oslo-politiet har også flere andre åpne anmeldelser som fortsatt etterforskes. Blant disse er overfallet på Bjørn Ivar Nordstrøm 5. august 2017.

Nordstrøm var Andresens eks-klient og samtidig en tidligere ansatt av hans høyre hånd, Laila Mjeldheim, i Det norske kartselskapet. Nordstrøm skulle noen få dager senere vitne mot Mjeldheim i en arbeidsrettssak, og ble slått ned av en ukjent gjerningsmann utenfor sin egen bolig.

Saken ble henlagt av politiet, men gjenåpnet av Oslo statsadvokatembeter i fjor. Den er også blitt anmeldt på nytt, som grov motarbeidelse av rettsvesenet.

To menn, dømt for henholdsvis torpedovirksomhet og drap, har under fullt navn fortalt om hvordan de har kontaktet ulike personer som har vært i konflikt med addictologi-lederne.

Foto: Tore Kristiansen

Kartselskapet ikke anmeldt

VG har også avslørt hvordan Andresens klienter i stor grad er sammenfallende med de ansatte i salgsselskapet Det norske kartselskapet, som drives av Laila Mjeldheim.

I etterkant av VGs omtale, ble også hennes virksomhet aksjonert mot av Skattekrim.

Skatteetaten har ikke skrevet ut noen anmeldelse på Mjeldheims selskap eller Mjeldheim som privatperson, ifølge VGs opplysninger.

Storrvik, som også representerer Mjeldheim, har ingen kommentar til utfallet av Skattekrims undersøkelser for hennes del.

DRAMMEN: Espen Andresen i desember i fjor, på vei inn i Drammen tingrett for å forklare seg i en sivil sak hvor eks-klient Terje Müller Karlsen hadde saksøkt ham. Foto: VG

Rettskraftig dom

Espen Andresen har også nylig vært i en sivilrettslig sak, hvor hans tidligere medarbeider, klient og studierektor Terje Müller Karlsen saksøkte ham for å få en eierandel i en bolig på Åros utenfor Oslo, som har vært brukt som kurssted av Addictologi Akademiet.

Karlsen vant frem i Drammen tingrett. Saken ble ikke anket av Andresen, og den er nå derfor rettskraftig.

Terje Müller Karlsen var en av eks-klientene som ble utsatt for regisserte svertekampanjer av addictologi-miljøet.

Espen Andresen og Laila Mjeldheim har avvist alle forhold som er blitt avdekket i VG.

Les også Andresens og Mjeldheims tilsvar i forbindelse med tidligere artikler her.