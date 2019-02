IKKE FORNØYD: Sandra Bruflot mener den tidligere Unge Høyre-lederen ikke skulle ledet Innlandet Høyres årsmøte. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Flere Høyre-topper reagerer på at Tonning Riise ledet årsmøte

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot synes ikke noe om at Kristian Tonning Riise ledet Innlandet Høyres årsmøte. Hun og Høyres generalsekretær trekker frem at han ikke får delta på andre arrangementer i Høyre.

Publisert: 25.02.19 12:47 Oppdatert: 25.02.19 13:06







– Jeg synes ikke noe om at han ledet årsmøtet til Innlandet Høyre. Unge Høyre har sagt at han ikke får delta på arrangementer i vår regi. Han får heller ikke delta på nasjonale arrangementer i regi av Høyre, som for eksempel landsmøter. Innlandet Høyre bestemmer selv over sine arrangementer, men jeg synes ikke han burde ledet årsmøtet, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til Dagbladet.

les også Helge André Njåstad: – Selvfølgelig påvirker negative saker folks tillit

Det var 8. og 9. februar at ledet Kristian Tonning Riise årsmøtet i Innlandet Høyre.

Dette til tross for at han måtte gå av som Unge Høyre leder i januar 2018 etter flere varsler fra kvinnelige partimedlemmer.

LEDET ÅRSMØTE: Til tross for flere varslinger fikk Tonning Riise styre Innlandet Høyre sitt årsmøte. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Også Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarseth reagerer. Han trekker frem at Tonning Riise ikke får delta på landsmøtet til Høyre, eller i noen aktiviteter i Unge Høyre.

les også Ble nektet å delta på Høyre-arrangementer – var på sommerfest onsdag

Fylkesleder i Innlandet Høyre, Lise Svenkerud er derimot positiv. Hun mener det var viktig med begge fylkene representert, og valgte derfor å bruke stortingsrepresentantene Olemic Thommessen og Tonning Riise.

les også Sentrale Frp-ere har fått metoo-kritikk – men ikke utestengelse fra landsmøtet

Tonning Riise selv mener at andre burde svare på spørsmål om at han ledet møtet. Men han sier til Dagbladet at han var godt fornøyd med gjennomføringen.