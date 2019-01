KALDT: Kuldeperioden kan vare i flere uker fremover, viser prognoser. Foto: Andersen, Cicilie S.

Varsler lang kuldeperiode over hele landet

INNENRIKS 2019-01-19T07:21:25Z

Lørdag morgen er det ruskevær i fjellet, men nå kommer kulda for alvor. Finn frem det varmeste vintertøyet!

Publisert: 19.01.19 08:21

For fra og med neste uke skal det bli kaldt over hele Norge, viser den siste or værrapporten til StormGeo .

– Vi ser prognoser på svakere lavtrykk og lettere høytrykk som gjør at det blir en kaldere og tørrere værtype fremover, sier meteorolog i StormGeo, Frode Håvik Korneliussen.

Han forklarer at den varslede kuldeperioden er knyttet til et fenomen i stratosfæren.

– Dette skyldes en stratosfærisk oppvarming som skjer 20-40 km over hodet på oss. Oppvarmingen skjedde for 2-3 uker siden, men det er først nå vi begynner å merke konsekvensene av den.

Ifølge han er dette det samme fenomenet som oppsto i fjor da landet opplevde en kuldeperiode i februar og mars, dog av en litt annen art.

I fjor ble det nemlig meldt kulderekorder over hele landet . 1. mars – årets første vårdag – ble det blant annet målt minus 41,8 grader i Folldal i Hedmark og minus 12 i Bergen.

– Det ser derimot ikke ut som om det blir like kaldt som det var i fjor, opplyser Håvik Korneliussen.

Ifølge han vil kuldeperioden vare frem til midten av februar - om ikke lenger.

– Noen prognoser viser at det kan bli lavtrykkspreget vær fra midten av neste måned, mens andre viser at den kalde trenden vil holde seg gjennom hele februar.

– Hvilke temperaturer kan vi vente oss?

– Det kan fort gå under minus 10 grader, men temperaturene vil sannsynligvis svinge en del gjennom perioden.

Sibirkulden kan også være med på å holde temperaturen nede, ifølge han.

– Det som er typisk når lavtrykket går ned på hele kontinentet, er at det kommer et høytrykk med kald luft som blåser fra Russland. Hvor Sibirkulden treffer kommer derimot an på vindretningen, sier han.

Kolonnekjøring i fjelloverganger

Lørdag melder veitrafikksentralen om kolonnekjøring i flere fjelloverganger i Sør-Norge.

– Fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol har kolonnekjøring, det er kolonnekjøring ved Hemsedal og kolonnekjøring over Hardangervidda, sier Ketil Molvær, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen til VG.

Det er imidlertid fri fart over Haukelifjell, men redusert sikt. Molvær opplyser at situasjonen ser ut til å kunne bedres utover dagen.