GIKK AV: Knut Arild Hareide forlater Gardermoen etter at han formelt har gått av som KrF-leder torsdag kveld. Nå er det Olaug Bollestad som leder partiet fram til landsmøtet i april. Foto: Helge Mikalsen

Nettverksledere bryter med KrF - avviser nytt parti

INNENRIKS 2019-01-18T18:05:48Z

To av tre grunnleggere av KrF-nettverket Drivkraft forlater partiet etter veivalget torsdag kveld. Knut Arild Hareide skal møte nettverket 9.februar, men grunnleggerne avviser at de vil danne et nytt parti.

Publisert: 18.01.19 19:05

En rekke «røde» KrF-ere fra ulike nettverk har gått sammen om en større konferanse i Oslo om tre uker, med tittelen «Drivkraft for det som betyr noe».

KrFs tidligere nestleder Odd Anders With sendte allerede torsdag kveld sin utmeldelse til partiet. Han var en av grunnleggerne av Drivkraft.

Nå sier også Tore Christiansen i Nordland KrF at han mest sannsynlig melder seg ut om få dager:

– Jeg har sagt at jeg skal lese den politiske plattformen først. Mest sannsynlig er jeg utmeldt før den nye regjeringen kommer ut på Slottsplassen, sier Christiansen til VG.

Gir ikke opp

Det tredje medlemmet av arbeidsutvalget i det kristendemokratiske nettverket Drivkraft, Kristin Bødker Walstad i Akershus KrF, avklarer at hun blir i partiet:

«Jeg vil være med å skape et nytt KrF. Sammen med deg (Knut Arild Hareide) og våre nye og gamle medlemmer som ikke vil gi opp», skriver Walstad i et innlegg på nettstedet Nye Meninger fredag formiddag.

Nødhavn

Men både Christiansen og Odd Anders With avviser at konferansen kan være starten på et nytt parti for «røde» KrF-ere som støttet Knut Arild Hareides nedstemte veivalg:

– Drivkraft har ingen andre planer enn å planlegge og å arrangere denne konferansen. Så får vi ta det derfra, sier With.

– Er det aktuelt å ta opp konkurransen med KrF om de «røde» velgerne fra partiet?

– Jeg skjønner at spørsmålet kommer. Men nettverkets ide er å være et fristed, både for de som velger å bli i KrF og oss som nå stiller oss utenfor partiet, svarer den tidligere KrF-nestlederen.

– Kall det gjerne en nødhavn, legger han til.

Frykter splittelse

Tore Christiansen har i mange år vært en profilert lokalpolitiker for KrF i Nordland, og har vært varaordfører i Øksnes kommune. Han frykter total partisplittelse, men sier at han ikke ønsker å bidra til det selv.

KrF har foreløpig ikke noen oversikt over antallet utmeldelser etter at landsstyret med knappest mulig flertall godkjente plattformen for å gå inn i Solberg-regjeringen torsdag kveld.

Flere forlater KrF

** Morten Halling, fra Oppland, som sitter i KrFs valgkomite, meldte seg ut av KrF torsdag kveld. Han forlater dermed valgkomiteen som skal sette sammen KrFs nye ledelse på landsmøtet i april. Halling sier til VG at han melder seg ut fordi KrF nå trekker i retning høyrefløyen i norsk politikk, og at han gjør det med «stor sorg i hjertet».

** Tidligere statssekretær Svein Helgesen fra Rogaland KrF har også meldt seg ut, sammen med fem andre i fylket.

** Dag Sele, fylkesleder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem i partiet. Han var en av dem som stemte mot regjeringsplattformen. Han sier til NRK han trekker sitt kandidatur for en ny periode som sentralstyremedlem.

** Marit Brandt Lågøyr, tidligere rådgiver i KrF og nå ansatt i tankesmien Agenda, har også meldt seg ut, skriver hun på Facebook fredag.