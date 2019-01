Lørenskog-forsvinningen: Fått tips om mulige skjulesteder i utlandet

I løpet av fem dager har politiet mottatt totalt 620 tips om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen (68). Flere av tipsene går på steder hun kan holdes skjult - også utenfor landets grenser.

Publisert: 14.01.19 08:23

Det bekrefter politiinspektør Tommy Brøske overfor VG mandag morgen.

Han ønsker ikke å gå i detalj rundt de 620 tipsene, men sier at det er både tips fra Norge og utlandet.

– Tipsene fra utlandet går blant annet på skjulested, sier han.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilket eller hvilke land det er snakk om.

– Svært interessert i tips om to menn

Dagen etter at forsvinningssaken ble kjent gikk politiet ut med en overvåkningsvideo utenfor Futurm næringsbygg samme morgen som 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant . Den viser to menn som går utenfor kontoret hvor 68-åringens mann, milliardæren Tom Hagen jobbet.

Politiet har sagt at de ikke kan utelukke at den ene eller begge av disse kan ha holdt ektemannen under oppsikt denne dagen. Ingen av mennene har foreløpig meldt seg.

– Vi er fremdeles svært interessert i tips om de to mennene. Hvem de kan være og hvordan de kan ha kommet seg dit, sier Brøske.

Politiet opplyser at de nå prioriterer og vurderer alle tipsene som har kommet inn.

– En rekke tips har nå blitt satt ut som konkrete arbeidsoppgaver, skriver politiet i en pressemelding.

Mystisk handlingsmønster

Den første mannen på overvåkningsbildene kommer gående langs Hornerudveien utenfor næringsbygget klokken 07.36 onsdag 31. oktober.

Mannen går ut av bildet, men snur bak et tre og kommer sekunder senere gående tilbake samme vei som han kom fra.

På stedet hvor mannen snudde får man oversikt over parkeringsplassen utenfor næringsparken, hvor VG er kjent med at Tom Hagen pleier å parkere når han er på jobb.

24 minutter senere - nøyaktig klokken 08.00 - kommer en mann med hette som gående i samme retning som den første personen kom fra. Han blir så passert av en syklist. Denne mannen snur ikke – men fortsetter videre i retning Nordliveien.

På overvåkningsbildene kan det se ut som at den siste mannen tar opp en mobiltelefon - en observasjon som politiet også har merket seg.

De har bekreftet at de har hentet inn teletrafikk i jakt på hvem denne mannen kan være.