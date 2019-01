TILTALT: Finansakrobaten Christer Tromsdal (50) nekter straffskyld for å ha hyret inn torpedoer for å skade en meddommer i en straffesak mot seg selv i 2012. Foto: Marte Vike Arnesen

Politiet: Skjult opptak viser at Tromsdal sto bak torpedoer

INNENRIKS 2019-01-07T20:01:53Z

I juni 2012 ble et eldre ektepar angrepet av maskerte menn med slegge i sitt eget hjem. Politiet mener de var torpedoer som slo til mot feil hus – og at planen egentlig var å ramme en dommer på vegne av finansakrobaten Christer Tromsdal (50).

Publisert: 07.01.19 21:01 Oppdatert: 07.01.19 21:14

Det eldre ekteparet på Vollen i Asker lå og sov da de ble vekket av lyden av glass som singlet i stuen, sent om kvelden 17. juni 2012. Ektemannen gikk ut i stuen, hvor han så de maskerte personene som hamret løs mot verandadøren med en slegge.

Han snudde og løp tilbake mot soverommet for å søke tilflukt, der også kona gjemte seg. En av de maskerte mennene skal ha kastet pyntegjenstander fra peishyllen etter mannen, men uten å treffe.

Ektemannen låste døren til soverommet bak seg, og fant deretter frem en pistol som han tok med seg til et tilstøtende baderom. Der monterte han våpenet.

I mellomtiden hamret gjerningspersonene løs på den låste soveromsdøren, og kom seg inn. En av dem slo mot en gardin, fordi de trodde ektemannen gjemte seg bak den. Det gjorde han ikke.

Isteden kom ektemannen ut av baderommet, rettet pistolen mot dem og sa:

«Jeg skyter!»

Våpenet virket avskrekkende. Gjerningspersonene forsvant ut av boligen og inn i en ventende bil.

Ifølge paret, var de to gjerningspersonene iført mørke klær og finlandshetter. I tillegg mente de at begge snakket et østeuropeisk språk.

Krevende etterforskning

I flere år sto etterforskningen av angrepet i stampe. Politiet hadde en tydelig teori om hvem som hyret inn torpedoene, men de slet med å finne håndfaste bevis. Men i desember 2015 kom det et gjennombrudd.

Da mottok politiet et skjult lydopptak fra et møte mellom to menn i Oslo. En av mennene var finansakrobaten Christer Tromsdal.

VG kan nå offentliggjøre utdrag fra samtalen, som blant annet dreier seg om anslaget på Vollen i 2012, beviser i saken, pengeoppgjøret til de ukjente torpedoene og det politiet mener er antatt oppdragsgiver.

Hør flere utdrag fra lydopptaket lenger ned i artikkelen.

To menn tiltalt

I fjor sommer ble finansakrobaten Christer Tromsdal (50) og et tidligere gjengmedlem (33) fra Oslos kriminelle underverden tiltalt i straffesaken – seks år etter angrepet mot det eldre ekteparet på Vollen i Asker i 2012.

Påtalemyndigheten mener at finansakrobaten ga eks-gjengmedlemmet oppdraget med å hyre inn torpedoer til anslaget.

Begge nekter straffskyld før rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett tirsdag.

Angrep feil hus?

Etterforskerne av hendelsen på Vollen i Asker i 2012 var tidlig på sporet av et annet svar som kunne forklare årsaken bak anslaget.

I nabohuset til det eldre ekteparet bodde et annet ektepar. Mannen i dette huset var fagkyndig meddommer i Oslo tingrett.

Om våren og sommeren 2012 var han engasjert i en omfattende bedragerisak i tingretten.

På tiltalebenken satt tre menn: Finansakrobaten Christer Tromsdal (50), kunsthandleren Terje Hvidsten (56) og en eiendomsmegler (51). Trioen var blant annet anklaget for grove bedragerier mot banker og privatpersoner.

Den flere måneder lange rettssaken nærmet seg slutten da anslaget på Vollen ble gjennomført. Noen dager senere fikk hendelsen også oppmerksomhet i bedragerisaken.

Politiets teori var at de maskerte torpedoene hadde slått seg inn i feil hus, og at deres egentlige oppdrag var å skade eller ta livet av den aktuelle meddommeren i nabohuset og som var engasjert i bedragerisaken mot de tre forretningsmennene.

Politiet mener motivet var å få avbrutt og utsatt rettsforhandlingene i bedragerisaken, ifølge etterforskerne. Politiet mente at minst én av de tiltalte forretningsmennene hadde hyret inn torpedoer for å sette meddommeren ut av spill.

Dommeren pekte ut bakmenn

I dagene etter angrepet ble både det eldre ekteparet og meddommeren avhørt av politiet.

Ifølge VGs opplysninger, forklarte meddommeren at han var kjent med at de tiltalte i bedragerisaken tilhørte et voldelig kriminelt nettverk.

« Det er de tiltalte som har skyld i forsinkelsene. Jeg kan ikke utelukke at de kan ha funnet på å gjøre dette for å lage problemer i saken. », forklarte meddommeren til politiet.

I det aktuelle avhøret påpekte meddommeren at han selv ikke satt på konkret informasjon som underbygget denne teorien, men at han fikk høre om den fra sin fornærmede nabo.

Naboen hadde fått lansert hypotesen fra en etterforsker i politiet i Asker og Bærum, får VG opplyst.

– Den samme meddommeren ble erklært inhabil på grunn av sitt engasjement i saken, og sine uttalelser til politiet, som både lagmannsretten og Høyesterett fant svært beklagelige. Det gjorde at en lang hovedforhandling med dom ble opphevet, sier Mette Yvonne Larsen, Tromsdals forsvarer.

Pågripelse

Halvannen uke etter angrepet på eneboligen fikk aktørene i bedragerisaken beskjed om at alle dommerne i saken var underlagt flere sikkerhetstiltak.

Bakgrunnen for tiltakene var politiets teori om at gjerningspersonene slo seg inn i feil hus – og at den aktuelle meddommeren var det egentlige målet.

Forsvarsadvokatene til de bedrageritiltalte mennene krevde stopp i rettsforhandlingene, og etter kort tid begjærte de også meddommeren inhabil i straffesaken.

Nærmest samtidig ble finansakrobaten Christer Tromsdal pågrepet og siktet for motarbeidelse av rettsvesenet. Han nektet straffskyld for å ha hyret inn torpedoer for å skamfere meddommeren.

Finansakrobaten ble løslatt fra varetekt etter tre måneder, men anklagene mot ham ble opprettholdt.

Omstridt skikkelse

Christer Tromsdal (50) fra Verdal har vært en kjent og omstridt skikkelse i finansmiljøet siden 1990-tallet. Han slo seg opp på aksjehandel og er blant annet domfelt for ulovlig tingsinnskudd og vitnepåvirkning.

I desember 2004 ble Tromsdal skutt i beinet mens han satt i en Jaguar som sto parkert utenfor Frogner kirke i Oslo . En kjent torpedo ble dømt for å ha avfyrt skuddet.

I 2005 ble Tromsdal et offentlig kjent ansikt etter at NRK Brennpunkt avslørte hans rolle som politiinformant i jakten på utbyttet etter Nokas-ranet i Stavanger. Tromsdal nektet for politisamarbeidet og forsøkte å stoppe dokumentaren – uten hell.

Avhør hos politiet

Politiet i Asker og Bærum etterforsket sleggeangrepet i flere år, men uten å komme i mål med å identifisere de maskerte torpedoene eller skaffe gode nok bevis til å straffeforfølge finansakrobaten.

Saken ble derfor henlagt med merkelappen « uoppklart ». Ifølge Tromsdals forsvarer, var klienten aldri formelt siktet i saken.

– Den var henlagt og ble tatt opp igjen grunnet ulovlig ervervet bevis. Underveis i saken vil vi dokumentere logger som viser rollen til de medtiltalte i den aktuelle saken, sier Larsen.

At politiets etterforskning av saken skulle ta en ny vending i 2015, skyldes at politiet fikk informasjon om at det eksisterte et eller flere lydopptak som kunne bevise at Christer Tromsdal hyret inn torpedoene for å skade den fagkyndige medommeren i bedragerisaken.

Anklagene kom blant annet fra finansakrobatens to medtiltalte forretningspartnere: Kunsthandleren Terje Hvidsten og eiendomsmegleren (51).

I politiavhør i 2015 ga de to svært sammenfallende forklaringer:

Christer Tromsdal hadde ved flere anledninger stilt spørsmål til dem om de var interessert i å få bedragerisaken utsatt. Disse spørsmålene skal ha blitt stilt mens bedragerisaken mot trioen pågikk i Oslo tingrett om våren og sommeren 2012.

– Tromsdal tilbød spleiselag

Et forslag var å skamfere en av dommerne i saken slik at vedkommende ble sykmeldt i lang tid, forklarte de til politiet.

« Tromsdal tilbød oss å være med på et spleiselag for å finansiere et slikt angrep, og han foreslo at vi skulle betale 50.000 kroner hver for å betale noen kriminelle til å skade en av dommerne. (...) Han kom opp med forslaget flere ganger i løpet av 2-3 uker, og med flere varianter. », forklarte kunsthandleren i avhør.

Eiendomsmegleren har gitt de samme opplysningene overfor politiet.

« Han sa også at han ville arrangere dette. Jeg sa med en gang at dette var for grovt, slik at jeg ikke kunne være med på noe sånt. Jeg la også til at jeg egentlig ville at saken skulle gå sin gang og at jeg dermed ikke var interessert i å få den utsatt. », forklarte eiendomsmegleren, som også la til at Tromsdal ønsket å trenere saken fordi han mente at det ville gi ham redusert straff.

Kunsthandleren skal også ha avslått tilbudet fra Tromsdal.

« Da sa Tromsdal at han kunne få gjort dette alene.», forklarte Hvidsten.

Tromsdal-forsvarer: Ikke korrekt

Finansakrobatens forsvarer avviser forklaringene til Hvidsten og eiendomsmegleren, og sier at det ikke er korrekt.

– Det viser bare de to øvriges aktiviteter for å fjerne ansvaret og fokuset på seg selv. Det skal bemerkes at Hvidsten aktivt unndrar seg å møte i retten, ved å dra til utlandet. Dersom han hadde så viktig informasjon å komme med så ville det vært naturlig at han aksepterte å komme til retten, sier Larsen.

– Han har dessuten andre alvorlige siktelser mot seg som gjør at det kan reises spørsmål ved hans troverdighet.

– Dette har jeg alt satt i gang

Kunsthandleren og eiendomsmegleren har også forklart seg om en episode fra en pause i bedragerisaken i Oslo tingrett, rett forut for anslaget på Vollen i Asker.

De to skal ha stått på gangen og diskutert muligheten for å få finansakrobaten bort fra tanken om å skade en av dommerne.

« Tromsdal hørte dette, og sa: Det er da alt for sent. Dette har jeg alt satt i gang. », forklarte eiendomsmegleren til politiet.

To dager senere slo de to maskerte torpedoene seg inn i Asker-boligen.

VG har vært i kontakt med eiedomsmegleren. Han ønsker ikke å kommentere saken.

« Jeg vet at gjerningsmennene tok feil dør og gikk inn til nærmeste nabo til vår dommer. Tromsdal hysjet på oss da vi nevnte det for ham og sa at vi ikke kunne snakke om dette. », forklarte eiendomsmegleren.

– Dette er heller ikke korrekt. Vi vil dokumentere at flere av vitnene har forklart seg falskt, delvis mot betaling. Dette skal vi dokumentere i retten. Flere av vitnene har unnlatt å akseptere vitnestevningene fra påtalemyndigheten, og det fremstår som svært påfallende at de hevder en rekke ting som de ikke vil møte i retten å forklare seg om, sier Mette Yvonne Larsen, som forsvarer Tromsdal.

Ifølge VGs opplysninger, ble aktor i bedragerisaken, statsadvokat Geir Kavlie, orientert om disse opplysningene kort tid etter anslaget på Vollen i 2012. Kavlie ønsker ikke å kommentere saken overfor VG da han er stevnet som vitne i «Slegge-saken».

VG har også vært i kontakt med Hvidstens advokat, Kim Gerdts. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Privatetterforskeren

En annen kjent aktør i mediebildet de siste årene skulle også få en rolle i slegge-saken. I 2012 var forfatter, eks-journalist og Treholt-bløfferen Geir Selvik Malthe-Sørenssen engasjert som privatetterforsker for Tromsdal i forbindelse med bedragerisaken i Oslo tingrett.

Ifølge Malthe-Sørenssen var Tromsdal nysgjerrig på «Slegge-saken» utover høsten 2012 og ba ham om å undersøke status i politiets etterforskning.

« Det hele begynte med at Tromsdal fortalte at han sto bak opplegget mot meddommeren og at han hadde betalt B-gjengen for å gjennomføre et anslag mot ham for å stoppe rettssaken. (...) Tromsdal følte at saken gikk for fort og at han ikke hadde kontroll. », har Malthe-Sørenssen forklart i politiavhør.

« Jeg viste til avisartikler om saken hvor det sto at østeuropeere sto bak. Tromsdal svarte at det var bra. Han sa at det var B-gjengen og pekte på seg selv og sa «meg» eller «moi». (...) Han forklarte at han hadde betalt alt selv, 150.000 kroner. Han sa videre at idiotene hadde tatt feil hus. », fortsatte Malthe-Sørenssen i avhøret.

Tromsdal-forsvarer: Ingen troverdighet

Finansakrobatens forsvarer mener Malthe-Sørenssen, som har byttet navn til Geir Erichsen, har null troverdighet og viser til dommen mot ham på tre års fengsel for syv grove bedragerier og fire overtredelser av bestemmelser om dokumentforfalskning.

– Oslo tingrett har ikke trodd et ord på dette og fester ikke lit til dette. Dommen mot Geir Erichsen er gjennomsyret av at retten ikke finner han troverdig på noe punkt. Påtalemyndigheten har dessverre i denne saken lagt for mye vekt på vitner som dessverre selv har vist seg å være kriminelle og som ikke er troverdige, sier Larsen.

Skjult lydopptak

Den daværende privatetterforskeren hevdet også til politiet at han satt på et lydopptak fra en samtale han selv hadde hatt med Tromsdal om høsten 2012.

I samtalen skal Tromsdal ha erkjent rollen som oppdragsgiver i «Slegge-saken» på Vollen.

VG vet at politiet har sikret seg en dialogutskrift fra denne samtalen.

– Denne samtalen er et ulovlig ervervet bevis, og det er mye som tyder på at lydbåndet er manipulert. Dette jobber våre sakkyndige med for tiden. Dessuten vil lydbåndet bli begjært avskjært av grunner som retten vil få vite når saken starter, sier Tromsdals forsvarer.

VG har vært i kontakt med Malthe-Sørenssens advokat, Trygve Staff. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

– Når det gjelder opptaket av samtalen mellom Tromsdal og Malthe-Sørenssen, har tingretten ved kjennelse av 10. desember 2018 bestemt at det kan benyttes som bevis i straffesaken mot Tromsdal, sier statsadvokaten.

Et tidligere gjengmedlem (33) er nå tiltalt sammen med Christer Tromsdal i «Slegge-saken. Han skal ha fått i oppdrag å skaffe torpedoene som sto bak angrepet i Asker.

Advokat Vidar Lind Iversen er forsvarer for den tiltalte 33-åringen. Han sier til VG at klienten hans nekter enhver befatning med saken, og at saken bevismessig er svært krevende fordi mange aktører i saken, i deres øyne, kan ha økonomiske og personlige interesser i saken.

– I en del miljøer gjør man nærmest hva som helst for penger og det kan foreligge evne og vilje til å konstruere bevis. Saken er videre spesiell fordi man etter min mening kun har en teori om at anslaget ble rettet mot feil hus. Denne teorien fikk mange vite om tidlig og noen kan ha hatt interesse av å bruke den, på forskjellige måter, sier Lind Iversen.

Domfelt

I juni 2015 avsa Oslo tingrett omsider dom i bedragerisaken mot Tromsdal og de to forretningspartnerne. Finansakrobaten ble dømt til 6 års fengsel , mens kunsthandleren og eiendomsmegleren ble dømt til henholdsvis 4,5 år og 5 år i fengsel.

Tromsdal anket ikke dommen, mens de to andre ønsket en ny runde i Borgarting lagmannsrett. Begge fikk reduserte straffer.

Politiets trumfkort

Helt sentralt i rettssaken som starter tirsdag er et møte som foregikk i Oslo 1. desember 2015. Da møttes Christer Tromsdal og et tidligere gjengmedlem (28) som er dømt for drapsforsøk mot 33-åringen som også er tiltalt i «Slegge-saken».

28-åringen hadde fått innvilget permisjon fra soning og traff Tromsdal, fordi Tromsdal ønsket å snakke med ham om «Slegge-saken, ifølge 28-åringen.

VG får opplyst at det var politiet som godkjente permisjonen i forbindelse med et avhør av 28-åringen om den samme saken.

– Jeg kan bekrefte at han, den samme dagen som samtalen med Tromsdal fant sted, var i avhør hos politiet. Den dagen hadde han permisjon fra fengselet og benyttet anledningen til å ha et møte med Tromsdal, sier statsadvokat Stein Vale.

I all hemmelighet utstyrte eks-gjengmedlemmet seg med en skjult lydopptaker i forkant av møtet. Årsaken var hensynet til egen sikkerhet og fordi finansakrobaten er kjent for å svindle alle rundt seg, ifølge 28-åringen.

I opptaket fremstår 28-åringen som en budbringer mellom Tromsdal og de maskerte torpedoene som slo seg inn i huset til det eldre ekteparet i 2012.

28-åringen tar raskt styringen og forteller at han er forbannet over at « gutta hans » ble brukt til et anslaget uten hans velsignelse. I tillegg er han bekymret for hvilke konsekvenser saken kan få for dem.

(LYD, 4:22-6:24)

– Det er faen meg en dommer

Noen minutter senere i opptaket forteller 28-åringen om årsaken til at han var villig til å møte Tromsdal denne førjulsdagen:

Han var forbannet over at « gutta hans » ikke fikk vite at målet med torpedooppdraget var en fagkyndig meddommer i en straffesak.

– Du nevnte aldri til noen av oss, eller til noen av oss, gutta og sånne ting. Det er faen meg en dommer. Vi har gjort mye grove ting, da. Men… Hva? Er vi sigøynere, eller? Du kommer ingen vei med den historien der, sier 28-åringen til finansakrobaten, ifølge lydopptaket.

Ifølge VGs opplysninger skal mennene selv ha påstått at de fikk et helt annet oppdrag av finansakrobaten:

Stjel antikk og bank opp mannen i huset, fordi denne mannen hadde plaget damen til Tromsdal.

(LYD, 8:06-13:10)

Eks-gjengmedlemmet tar sterk avstand fra anslaget og understreker flere ganger at han ikke har noe med saken å gjøre, og at alt skjedde bak ryggen hans, ifølge opptaket.

Tromsdal forsøker å berolige ham med at det ikke er et problem for ham og at han skal « slappe helt av ».

28-åringen er tydelig på at han krever et svar eller en lovnad om en pengesum fra Tromsdal som han kan ta med seg tilbake til « gutta », uten å fremstå som en tulling, ifølge opptaket.

Lydopptaket: Diskuterer bevis

Om lag en halvtime ut i opptaket kan man høre at Tromsdal trekker frem tre bevis i politiets etterforskning som kan skape trøbbel for ham.

– Men, problemet er jo at… Hvis de hadde kommet et hakk videre med den jævla bilen, ikke sant. SMS-en og så en blå slegge, så er det jo et problem, sier Tromsdal, ifølge lydopptaket.

Eks-gjengmedlemmet gjentar mange ganger i samtalen at hverken han eller vennene hans liker saken eller å ha blitt ført bak lyset.

– Hvor mye penger ga du?

28-åringen presser også Tromsdal til å fortelle hvor mye penger han betalte for torpedo-oppdraget, ifølge opptaket. Finansakrobaten svarer 120.000 kroner.

Ifølge eks-gjengmedlemmet, fikk ikke vennene hans mer enn fem tusen kroner, mens de øvrige pengene ble beholdt av en annen.

Etter møtet med Tromsdal skal 28-åringen ha returnert til Bastøy fengsel, flere timer etter avtalt tid, ifølge VGs opplysninger.

Finansakrobaten hevder han ble truet med et våpen av 28-åringen under samtalen og har anmeldt ham for trusler i den forbindelse.

– Det vil jeg ikke kommentere. Det vil bli belyst under bevisførselen. Trusselsaken er ikke avgjort, sier Vale.

Slik fikk politiet lydopptaket

Dagen etter møtet mellom Tromsdal og eks-gjengmedlemmet skal den bedrageridømte kunsthandleren Terje Hvidsten (56) ha kontaktet politiet i Asker og Bærum og fortalt om møtet og samtalen.

–Det ble overlevert politiet på et advokatkontor i Oslo 10 dager etter at samtalen fant sted. Dette vil bli nærmere belyst under bevisførselen, sier statsadvokat Stein Vale.

Noen dager etter at lydopptaket var blitt en del av etterforskningen, ble det 28 år gamle eks-gjengmedlemmet tatt inn til vitneavhør om møtet, samtalen og det skjulte lydopptaket.

– Det er svært beklagelig at VG har fått tilgang til en samtale som er et ulovlig ervervet bevis og som tingretten muligens ikke vil få tilgang til, sier Tromsdals forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til VG.

Forsvarsadvokaten mener at det dreier seg om en alvorlig politilekkasje.

– Vi vil forfølge dette med alle mulige midler fordi vi er lei av at bevismateriale presenteres i avisene før det eventuelt presenteres av retten, sier Larsen.

– Hvorfor krever 28-åringen en tilbakemelding fra Tromsdal dersom Tromsdal mener at han er uskyldig?

– Fordi han ( journ.anm. 28-åringen ) har fått et oppdrag om å fremprovosere noe som ikke er korrekt, svarer finansakrobatens forsvarer til VG.

Påtalemyndigheten forteller til VG at lydopptaket ikke ble gjort på initiativ fra politiet.

– Lydopptaket av samtalen er et svært viktig bevis, men det er ikke et ulovlig ervervet bevis, sier statsadvokaten.

Han påpeker at lydopptaket, som vil bli avspilt i retten, stod på bevisoppgaven av 9. mai i fjor da tiltalen ble tatt ut.

– Det er jo litt påfallende at det først nå kommer innsigelser mot avspilling av opptaket, sier Vale.

Tiltalen: Truet vitner

Ifølge tiltalen skal Tromsdal også ha truet det 28 år gamle eks-gjengmedlemmet etter det hemmelige møte som 28-åringen tok opp på bånd. I tillegg skal Tromsdal ha truet kunsthandleren som ble dømt i den samme bedragerisaken som ham selv.

« … i den hensikt at de skulle endre sine forklaringer. », står det i tiltalen, med referanse til at 28-åringen og kunsthandleren har forklart seg som vitner i «Slegge-saken» mot finansakrobaten.

Ifølge VGs opplysninger, har eks-gjengmedlemmet (28) forklart til politiet at han i midten av september 2016 ble oppsøkt av tre ukjente personer, som han mistenkte at Tromsdal hadde hyret inn og bedt om å oppsøke ham.

Et par uker etter at eks-gjengmedlemmet ble oppsøkt, pågrep politiet finansakrobaten på nytt .

Bistandsadvokat: Tapt mye livskvalitet

For det eldre ekteparet i Asker har ukene, månedene og årene etter anslaget har vært krevende og satt sitt preg på hverdagen og livet.

– Det er ingen tvil om at de har tapt mye livskvalitet. Det er en alvorlig sak og et alvorlig anslag, og det forsterkes av at det var et anslag mot rettssikkerheten, sier bistandsadvokat Vibeke Hein Bæra.

Hun representerer både det eldre ekteparet og den sakkyndige meddommeren. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede er veldig glad at det ikke endte med henleggelse, som det først så ut til å være.

– De håper at det blir belyst tilstrekkelig slik at de tiltalte og alle ansvarlige kan ansvarliggjøres. De er beredt nå til å stå i det i denne omgangen også, men det er et liv før og etter anslaget for dem.