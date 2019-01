UTSATT: Barn og yrkesaktive er mest utsatte for årets influensa. Flest blir trolig syke i slutten av februar. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

FHI: Det meste av årets influensautbrudd ligger foran oss

2019-01-10

Folkehelseinstituttet regner med at årets influensatopp kommer i slutten av februar. Barn under 5 år og yrkesaktive er trolig mest utsatt.

NTB

10.01.19

Hvor omfattende årets influensautbrudd blir er det ennå ikke mulig å forutse, skriver Folkehelseinstituttet (FHI ) i en statusoppdatering torsdag. I løpet av julen økte antallet sykdomstilfeller, men en topp over antallet syke ventes ikke før ut i februar.

Årets influensa er av typen A (H1N1) og er av en type som oftere rammer yngre mennesker.

– De eldste er av forskjellige årsaker mindre mottakelige for A (H1N1)-viruset, men gjerne mer mottakelige for A (H3N2)-virus, skriver Folkehelseinstituttet i en statusoppdatering torsdag.

De to siste årene har influensautbruddene vært av type A (H3N2) som har gått spesielt ut over eldre. Dette viruset er i omløp også i år, men i mindre grad enn de foregående årene. Undersøkelser viser dessuten at mange i befolkningen er immune.

Mange nordmenn er immune mot årets smitte. Nær en halv million nordmenn er også allerede vaksinert. Over 300.000 av disse er 65 år eller eldre, noe som tilsier at dekningen blant de eldste allerede nå ligger på 35 prosent som er over dekningen på 34 prosent fra i fjor.