Tysk partyfikser smuglet dop med småfly: – Jeg trengte penger for å booke artister

Partyfikseren sier flyturen var dårlig planlagt og hevder den norske utelivsprofilen ikke visste noe om smuglingen.

Mandag kveld 8. oktober i fjor landet et småfly på Kjeller flyplass.

Da hadde allerede Tollvesenet og tårnet på Gardermoen fulgt med på flyet en stund.

Da flyet landet uten landingstillatelse, kontaktet Tollvesenet politiet, som videre pågrep to piloter og en tysk partyfikser.

Om bord i flyet fant man over 40 kilo hasj, amfetamin og kokain.

Hentet på klubb

En av pilotene ble løslatt i desember. Den andre piloten sitter fortsatt varetektsfengslet. Begge nekter straffskyld. I dagene etter at flyet landet, ble to nordmenn, blant dem en utelivsprofil, pågrepet og siktet. De to nekter straffskyld.

Den tyske partyfikseren i 40-årene derimot, erkjente tidlig straffskyld for å ha fløyet hasj og piller inn til Norge.

– Pilotene visste ingenting om at de fraktet narkotika, sier partyfikseren til VG.

– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg satte dem i den situasjonen. Jeg tok på meg ansvaret og sa meg skyldig i det som ble funnet om bord for å få dem ut av saken, sier tyskeren.

I dag sitter han varetektsfengslet i Eidsberg fengsel. Før småflysaken arrangerte han fester i Berlin og andre storbyer, forteller han.

– Jeg trengte penger for å booke artister til en planlagt festival i Palestina, sier tyskeren.

Han vil ikke snakke om de angivelige bakmennene, annet enn at en mann hentet ham på en klubb i Berlin natt til mandag 8. oktober og kjørte ham til en flystripe i Hannover.

Sov hele flyturen

Det hele skal ha vært svært dårlig planlagt, ifølge tyskeren.

– De ville dra tidlig mandag morgen så de kunne være tilbake i Tyskland samme dag, forteller han.

Flyet som egentlig skulle sette kursen mot Norge tidlig på morgenen, var til reparasjon, og de måtte vente i mange timer på å få tak i nytt fly og en ny pilot, ifølge tyskeren.

Han forteller også at en «dealer» egentlig ville være med, men det var ikke plass til flere personer i det lille flyet.

Selv var han både sliten og trøtt.

– Jeg sov hele flyturen, sier partyfikseren, som hevder han ikke visste hva han skulle gjøre med hasjen dersom den kom «trygt» frem til Norge.

– Jeg visste heller ikke hvor mye det var i de to koffertene, men jeg trodde det var mindre enn over 40 kilo hasj. Under flyturen prøvde jeg å åpne en av koffertene, men de var låst, sier han.

– Hvor mye penger skulle du få for denne jobben?

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skulle få. Vi snakket aldri om det. Jeg tenkte at jeg skulle få penger som mellommann. Vi skulle snakke om det senere, sier tyskeren.









Ringte utelivsprofil

Den tidligere omtalte utelivsprofilen nekter straffskyld.

– Jeg kjenner og har møtt ham flere ganger. Jeg ringte ham også for å spørre om jeg kunne bo hos ham mens jeg var i Norge, men jeg visste jo at jeg ikke kunne spasere inn døren hans med de to koffertene. Han visste ingenting om denne transporten, sier partyfikseren.

Partyfikserens advokat, Patrick Lundevall-Unger, ønsker ikke å uttale seg om selve saken.

– Han er biseksuell og har lyst til å ta vare på sånne folk i fengselet. Han kommer til å starte en stiftelse for å støtte folk som er utsatt for overgrep som har en annen legning, opplyser advokaten.

– Ikke dekkende tilståelse

Totalt fem personer har blitt pågrepet under politiets etterforskning av småflysaken.

Blant dem en utelivsprofil fra Oslo. Politiet uttalte tidlig i etterforskning at de mener det er en forbindelse mellom narkotikaen i flyet og utelivsprofilen.

– Etterforskningen pågår fremdeles. Vi gjennomfører en del tekniske etterforskningskritt og går gjennom de beslagene som er tatt. Videre gjenstår det enkelte avhør. Saken er ikke henlagt mot noen av de siktede på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Camilla Ek Sørensen.

Politiet mener at partyfikserens tilståelse ikke er dekkende for siktelsen.

Ek Sørensen opplyser at norsk politi har inngått et samarbeid med tyske myndigheter for å innhente informasjon derfra.