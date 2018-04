DOM: Follo tingrett avsa dommen mot mannen fra Akershus. Bildet er fra 2007. Foto: Bjørn Thunæs

Akershus-mann dømt til fengsel for hatefulle Facebook-kommentarer

NTB

Publisert: 04.04.18 22:35

En mann fra Akershus er dømt til betinget fengsel i 16 dager for å ha publisert en rekke hatefulle kommentarer mot homofile og muslimer på Facebook.

Mannen erkjente seg skyldig da han nylig møtte i Follo tingrett, tiltalt for å ha skrevet en rekke diskriminerende eller hatefulle ytringer på Facebook i perioden fra 2015 til 2017.

«Jeg vil ikke nøle et sekund med å sprenge moskeer, selv med halvaper inni» og «Jeg er norsk og hater homoer. Jeg vil drepe dem», var blant utsagnene mannen var tiltalt for å ha skrevet på sin egen Facebook-side eller i ulike grupper. Han hadde også blant annet skrevet at nordmenn burde få drepe muslimer i bestemte deler av Oslo.

Follo tingrett peker i dommen på at fremsettelse av hatefulle ytringer på sosiale medier har blitt et stort samfunnsproblem.

– Retten anser at de hatefulle ytringene er svært konkrete, alvorlige og ikke kun rammer en konkret person, men menneskeverdet til hele menneskegrupper, heter det i dommen.

Tingretten la ikke vekt på at mannen i dag har slettet sin Facebook-profil og i fremtiden nok vil ordlegge seg annerledes.