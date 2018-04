FENGSLET: Den kvinnelige sykepleieren ble varetektsfengslet i Bergen tingrett søndag. Foto: Fredrik Solstad/VG

BT: Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter

Publisert: 01.04.18 19:01

Fire sykehjemspasienter er sendt til Haukeland sykehus i Bergen nå i helgen, ifølge Bergens Tidende.

En kvinnelig sykepleier i 40-årene skal være pågrepet av politiet mistenkt for å ha dopet ned fire pasienter ved et sykehus i byen.

– Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven, sier politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt til Bergens Tidende .

Kvinnen var innleid vikar og jobbet nattevakt og skal ha vært eneste sykepleier på jobb da pasientene skal ha blitt dopet. Ifølge politiet har kvinnen langt på vei erkjent de faktiske forhold, melder BT.no.

Varetektsfengslet

Politiet sier til Bergens Tidende at de mistenker at hun har dopet ned ytterligere en pasient ved samme sykehjem for noen uker siden.

Alle de fire pasientene skal være skrevet ut igjen.

– Foreløpig tyder etterforskningen på at hun har gjort dette for egen bekvemmelighets skyld, sier Roscoe til avisen.

