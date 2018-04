Norsk Folkehjelp har registrert 95 oppdrag i påsken, og svært mange av oppdragene gjelder uheldige skiløpere som faller og skader seg. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Røde Kors: Rekordmange skader i påsken

NTB

Publisert: 02.04.18 18:36

Røde Kors' hjelpekorps har behandlet 987 skademeldinger i påsken. Det er det høyeste tallet siden de begynte å føre oversikt for ti år siden.

Det er også tredje gang de siste ti årene at Røde Kors har behandlet mer enn 900 skademeldinger, viser oppsummerende tall fra organisasjonens påskesentral.

Antallet er dobbelt så høyt som i fjor, da påsken kom sent og var stort sett snøfattig. I 2018 har det vært helt motsatt.

– Det har vært en ny rekord i henteoppdrag, som er en tredel av skadene. Godt vær i de største utfartsområdene gjør at det har vært noen færre leteaksjoner, forklarer nestleder Sven Bruun i Røde Kors Hjelpekorps.

Ifølge organisasjonen har hjelpekorpsene vært involvert i to alvorlige hendelser det siste døgnet. En person omkom i skred i Lofoten, det andre dødsfallet i skred i påskeuken i Nord-Norge, hvor skredfaren har vært stor i slutten av påsken. Det var også en alpinulykke i Rogaland søndag ettermiddag med en ung jente, skriver Røde Kors.

Totalt har det vært 338 henteoppdrag, 26 søkeoppdrag og 12 oppdrag i forbindelse med skred i løpet av påsken, opplyser organisasjonen, som legger til at tallene kan øke utover kvelden ettersom alle mandagens oppdrag ikke er ferdig registrert.

Også Norsk Folkehjelp melder at påsken har vært hektisk og dramatisk for mannskapene deres. De har hatt til sammen 95 oppdrag denne påsken, nesten en dobling sammenlignet med 2017.

I fjor ble det registrert 52 oppdrag i løpet av hele påsken, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding mandag.

– Skadene vi møter er i stor grad uheldige skiløpere som faller og skader seg i bein eller armer. Det kan være alt fra forstuinger til brudd, sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Live Kummen.

Påsken har vært mest travel for Norsk Folkehjelps grupper i Rogaland og Hedmark.

Mange skred

Det har vært stor skredfare mange steder i landet denne påsken. For Norsk Folkehjelps mannskaper har skredalarmen gått flere ganger den siste uken.

To personer har omkommet i skred i løpet av påsken. Torsdag døde en mannlig snøscooterfører i 30-årene da han ble tatt av et snøskred ved Kildal i Nordreisa i Nord-Troms, og søndag døde en mann som ble tatt av et skred i Sydalsfjellet i Lofoten.

Kummen mener folk flest har vært flinke til å ta hensyn til stor skredfare i påsken

– Vi er glad for at folk har hørt på rådene om å holde seg unna skredterreng, sier hun.