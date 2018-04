FEIRER: Programleder Reidar Buskenes roper ut storgevinsten. Foto: Norsk Tipping

Nordmann vant 319 millioner i Lotto

Publisert: 11.04.18 22:12

En heldig nordmann spretter trolig champagnen i kveld når telefonen fra Hamar kommer med beskjeden om at personen er 319 millioner rikere.

Norsk Tipping forteller at det er en mann som alene tok hele førstepremiepotten i Vikinglotto onsdag kveld. Summen er på 319.332.895 kroner.

De har ikke lykkes å komme i kontakt med vinneren.

– Vi har forsøkt å ringe vinneren, men vi har ikke fått svar, sier Gro Synstad fra Norsk Tipping til VG.

Hun forteller videre at har gitt opp å ringe vedkommende onsdag kveld, men at de fortsetter å prøve og komme i kontakt med vinneren torsdag.

Vi kommer ikke til å forsøke flere ganger i kveld, men prøver igjen torsdag. I mellomtiden kan det jo hende han ringer oss.

Dette er historiens tredje største millionpremie fra Norsk

Tipping, og den nest største i Vikinglotto.

– Ikke nok med at Storhamar tok Bøtta i ishockeyfinalen rett nedi

gaten her i kveld. Nå er spenningen til å ta og føle på også her på Norsk Tipping. Selv om vi etter flere store premier siste året har begynt å bli vant til slike kvelder, er det likevel veldig spesielt å formidle en så hyggelig og overraskende beskjed, sier vinneransvarlig i Norsk Tipping, Ingrid Roterud Mathisen i en pressemelding.

Den største premien er Eurojackpot i august 2017 på 441,3 millioner kroner, og den nest største er 341,3 millioner kroner i Vikinglotto i november 2017.

