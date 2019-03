NESTEN MÅLLØS: Carl I. Hagen har engasjert seg på Laila Anita Bertheussens side i den oppsiktsvekkende Wara-saken. Nå er han i sjokk over at Bertheussen selv er siktet. Foto: Fredrik Solstad, VG

Carl I. Hagen om siktelsen mot Waras samboer: – Håper PST tar feil

Carl I. Hagen reagerer sterkt på at Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen er pågrepet og siktet for bilbrannen ved Waras hjem natt til søndag. - Jeg er i sjokk, sier Hagen til VG.

Mangeårig Frp-leder Carl I. Hagen har kun en kort kommentar til at Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er siktet for brannen av parets bil sist helg:

– Jeg er i sjokk. Jeg skjønner ingenting. Jeg håper PST tar feil. Nei, jeg er helt målløs av den siste utviklingen i denne saken, sier Hagen til VG.

Moxnes: Må vurdere Wara som statsråd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til VG at Erna Solberg bør vurdere om Wara skal fortsette som justisminister.

– Jeg lurer også på hva Solberg tenker om det angrepet hun i går rettet mot teateret i går, sett i lys av det som kommer frem nå. Det håper jeg at hun kan gi et svar på. Utover det har jeg ingen kommentar.

Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier statsminister at hun mener at ingen bør spekulere i saker som er under løpende politietterforskning. Hun beklager ikke kritikken hun rettet mot teateret.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– For tidlig å konkludere

Une Bastholm, nasjonal talsperson i Miljøpartiet De Grønne, reagerer på Moxnes’ uttalelser i saken:

– Nå gikk Moxnes over streken. Jeg ønsker for Bjørnar Moxnes at hvis han hadde vært i en lignende situasjon som Wara, så hadde ikke politiske motstandere løpt til pressen med krav om hans avgang før man visste noe om hans rolle i saken, sier Bastholm til VG.

– Det er for tidlig å konkludere tre timer etter siktelsen. Dette blir bare politisk spill.

Bastholm sier at dette er en tragisk vending i en sak som har opprørt mange.

– La oss være glad for at vi har et frittstående PST som får lov til å gjøre jobben sin. Det må de få fortsette med. Politisk debatt må vi ta senere.

Vil ikke kommentere

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tidligere uttalt til TV 2 at truslene mot Wara er et angrep på demokratiet. Han ønsker ikke å kommentere den nye utviklingen i saken overfor VG.

Det gjør heller ikke stortingsrepresentant Karin Andersen (Sp), som i helgen etterlyste svar fra politiet om bilbrannen. Leder av Stortingets presidentskap, Tone Wilhelmsen Trøen (H), sier til VG at hun ikke kjenner saken godt nok til at hun ønsker å kommentere den på nåværende tidspunkt.

Anmeldelse

Carl I. Hagen har flere ganger vært i kontakt med Bertheussen, men er ingen omgangsvenn med Wara-paret. Likevel har Hagen engasjert seg sterkt i anslagene mot Wara den siste tiden.

–Jeg vil anmelde den påtaleansvarlige for grov embetsforsømmelse, sa Hagen til VG så sendt som mandag kveld.

Bakgrunnen for Hagens anmeldelse var at Black Box-teateret i Oslo filmet boligen til justisministeren og hans samboer Bertheussen, og brukte bilder av huset i forestillingen «Ways of Seeing».

I desember anmeldte Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, teateret for blant annet krenkelse av privatlivets fred, men Oslo-politiet henla saken.

Bertheussen klaget til statsadvokaten, som ga henne medhold og påla Oslo-politiet å etterforske saken videre.

Hagen understreket overfor VG at det var han som hadde tatt kontakt med Waras samboer og bedt om kopi av anmeldelsen hun sendte til politiet.