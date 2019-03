Venstre-Trine varsler ny klageordning for seksuell trakassering på jobben

HELL (VG) Dersom du blir seksuelt trakassert på jobben, kan du få opptil 80 000 kroner i erstatning. Venstre-leder Trine Skei Grande varsler nå at Likestillingsnemnda skal få lov å behandle trakasserings-saker som i dag må til domstol.

I talen til Venstres landsmøte fredag ettermiddag, sa Venstre-lederen og likestillingsministeren at det kommer et lovforslag om kort tid.

Regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget, og kan gjennomføre lovendringer uten støtte fra opposisjonen.

– Det har gått halvannet år siden #MeToo brøt løs. En revolusjon

som endelig klarte å synliggjøre hvordan skjeve maktstrukturer,

særlig i arbeidslivet, systematisk har åpnet for seksuell

trakassering mot kvinner. En revolusjon som ikke må ta slutt

etter halvannet år, sa Trine Skei Grande i talen.

Internt bråk

Venstre-lederen åpnet landsmøtet på Hell i Stjørdal etter måneder med intern uro og velgere som knapt vil ha noe med partiet å gjøre.

På VGs partibarometer i mars nådde Venstre bunnen med 2,8 prosent oppslutning, ett prosentpoeng lavere enn i februar. Men andre målinger i mars har målt Trine Skei Grandes parti helt nede på ett-tallet i oppslutning,

I et høringsnotat som regjeringen sendte ut i juli 2018, foreslo den forrige barne- og likestillingsministeren Linda Hofstad Helleland (H) å endre likestillingsloven slik at de som opplevde seksuell trakassering på jobben ikke trenger å gå til domstol.

– Venstre i regjering kommer snart til å legge frem et nytt

lovforslag, som gjør at seksuell trakassering i arbeidslivet kan

bringes inn for likestillingsnemnda, sa Trine Skei Grande til Venstres landsmøte fredag.

Kan få oppreisning

Nemnda vil også kunne fastsette en økonomisk oppreisning til den som når fram med klagen.

«Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på utvist skyld, styrkeforholdet mellom partene og den diskriminerende

partens økonomi. Oppreisningsbeløpene i arbeidsforhold forutsettes holdt på et nivå mellom 20 000 og 80 000 kroner», het det i høringsbrevet.

LANDSMØTET I GANG: Venstre-leder Trine Skei Grande på vei inn i landsmøtesalen på Hell fredag ettermiddag. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Det var et enormt sug etter gode nyheter på landsmøtet i det minste regjeringspartiet, som altså er omtrent halvert i oppslutning siden stortingsvalget i 2017.

Profilerte likestilling

Trine Skei Grande brukte mye av talen til å profilere seg som likestillingsminister, et ansvarsområde som kulturministeren fikk fra KrF da Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ble barne- og familieminister i januar.

Venstre-lederen løftet både kvinnekamp og diskriminiering av andre grupper inn i landsmøtetalen:

– Skeive personer er betydelig mer utsatt for hatytringer enn andre i

samfunnet. Ytringer som også blir til vold. Vi kan ikke ha et samfunn hvor du må venne deg til hat, sa Trine Skei Grande.

Dyp krise

Den siste uken har Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tatt et knallhardt oppgjør mot egen partiledelse:

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sa Hansmark.

Abid Raja, nestleder i Venstres stortingsgruppe, fulgte opp ba sin egen partiledelse erkjenne at Venstre er i krise.

– Hvis vi ikke erkjenner at vi er i krise med krympende oppslutning, så kommer vi heller aldri ut av krisen, sa Raja til VG.

Lover leirskole til alle

I talen til landsmøtet var Venstres skolepolitikk et annet sentralt tema. Trine Skei Grande lover nå at alle barn i barneskolen skal få et leirskoleopphold:

– Før påske fremmer regjeringen lovforslag om at alle barn i hele

landet skal få tilbud om gratis leirskole i løpet av barneskolen, sa hun.

Hun la til at gratis kjernetid i skolefritidsordningen er Venstres neste mål, etter at gratis kjernetid for barnehagebarn hvor foreldrene har lav inntekt, kom på plass i de fire regjeringspartienes politiske plattform fra Granavolden.