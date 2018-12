FORTELLER: Joshua French holder foredrag rundt om i lander der han forteller om sine opplevelser i Afrika og i fengselet i Kongo. Her er han avbildet i 2014 i forbindelse med rettssaken etter Tjostolv Molands død. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl, VG

Dropper Joshua French fra konferanse etter kritikk: – Det er alltid lov å tenke seg om

Svarta Bjørn-konferansen har tatt foredragsholder Joshua French av programmet. De skriver at «det er sider ved bookingen som er problematiske».

Joshua French skulle etter planen stå på scenen i Narvik og fortelle sin historie under Svarta Bjørn-konferansen i mars. Slik blir det imidlertid ikke.

– Vi ser at det er sider ved denne bookingen som er problematiske, også sett i lys av den nylig utdelte fredsprisen. Vår intensjon var aldri å gjøre Joshua French til en helt, men å høre hans versjon av en mye omtalt og kontroversiell sak, skriver arrangøren på sin Facebook-side.

Arrangøren utdyper i innlegget at:

– Klimaet, debatten og offentlig omtale av hendelsene i Kongo har endret seg betydelig siden tidspunktet bookingen ble gjort.

Symbol på sterke kvinner

Svarta Bjørn-konferansen avholdes 22. mars, som en del av Vinterfestuka i Narvik. Det er fem andre foredragsholdere under konferansen.

Konferansen forklarer navnet med historien om byggingen av verdens første arktiske jernbanestrekning, som skulle frakte malm fra Kiruna til havnebyen Narvik. Rallarkokken Svarta Bjørn er blitt et symbol på kvinnene som trosset tøffe forhold for å arbeide på anlegget.

– Et paradoks

Det har vært mange reaksjoner på French har skullet snakke under konferansen. Flere lokalpolitikere og andre aktører har kritisert valget, med henvisning til verdigrunnlaget i Svarta Bjørn.

– Man har sagt at Svarta Bjørn-konferansen skal være en måte å synliggjøre og motivere kvinners kraft. Det skal bidra til positiv utvikling. Jeg kan ikke helt se det her, sier Mona Nilsen, Ap-politiker i Narvik.

Hun setter spørsmålstegn rundt hvorvidt den tidligere leiesoldatens foredrag er samfunnsnyttig og i tråd med intensjonene om hva Svarta Bjørn skal være.

Hun sier at man i forbindelse med fredsprisen har gitt temaet seksualisert vold mye oppmerksomhet, og viser til at Kongo er kjent som et av de verste landene i den forbindelse.

– Nå har vi nettopp hyllet en fredsprisvinner som har utmerket seg i kampen mot denne type voldsbruk. I neste omgang skal vi høre på et foredrag av en som skal tjene seg rik på foredrag etter å ha vært leiesoldat for en av opprørsstyrkene der nede. Det syns jeg er et paradoks.

Dennis Mukweges fredspristale: – Den makabre volden kjenner ingen grenser

Ap-politikeren berømmer Svarta Bjørn-konferansen for å ha snudd i saken og tatt French ut av programmet.

– Jeg syns det er en klok og ansvarlig avgjørelse de har tatt. Det er alltid lov til å tenke seg om. Jeg gleder meg til å gå på konferansen nå som de har tatt det ansvaret.

– Falt ikke i smak

Produsent Arne-Kristian Schille-Rognmo i Vinterfestuka og Svarta Bjørn sier til VG at de i en årrekke har jobbet for å hente inn et bredt spekter av foredragsholdere som kan gi publikum innsikt i ulike temaer.

– I år valgte vi å booke French, men vi har sett at det ikke har falt helt i smak. Vi har diskutert dette og kommet fram til at Joshua French ikke passer inn i programmet til konferansen.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Joshua French for en kommentar.

Joshua French ble kjent da han og kameraten Tjostolv Moland ble dømt til fem dødsstraffer i Kongo for drapet på sin kongolesiske sjåfør Abedi Kasongo i mai 2009. Moland ble funnet død i cellen sin i 2013.

17. mai 2017 ble French løslatt etter at norske og kongolesiske myndigheter fremforhandlet en overføring.

I høst la han ut på en foredragsturné for å fortelle sin versjon av det som skjedde.