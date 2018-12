VINDKAST: Nyttårsaften kan kraftige vindkast gi problemer for avviklingen av fyrverkeri. Her fra Oslo 1. januar i år. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Slik blir været nyttårsaften: – Elendige greier

Nyttårsaften blir det store mengder regn i vest. Kraftige vindkast kan gi problemer for fyrverkeri flere steder i landet.

– Nyttårsaften blir det veldig bløtt, sier Sjur Wergeland, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt .

Han snakker om Vestlandet og områdene nordover: Rogaland, Hordaland, Møre- og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Et lavtrykk i Norskehavet sørger for mildvær, vestavind og regn langs kysten.

– Det blir veldig mye regn. Vestlandet får mest nedbør, sier Wergeland.

I tillegg blir det perioder med kuling og kraftige vindkast.

– Det blir elendige greier, sier meteorologen.

Lenger nord ser det derimot bedre ut.

– I Troms tror jeg at de får fralandsvind og ganske greie forhold, mens Finnmark nok får en del snø. Mandag starter brukbart i Finnmark, men når kvelden kommer blir det snø over mesteparten av fylket, sier Wergeland.

På Svalbard blir det heller ikke så ille. I Longyearbyen blir det pent og kaldt, med en temperatur på rundt 15 minusgrader.

Bedre på Østlandet

Østlendinger og sørlendinger har utsikter til bedre vær på årets siste dag. Det blir lite nedbør, men en del vind.

– Lavtrykket i Norskehavet vil gi økende vind fra sørvestlig retning østafjells, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Vinden vil komme i kraftige kast fra sørvest.

– Det vil skape utfordringer for avvikling av fyrverkeri, sier Haga.

Selv om vinden blåser, vil det bli nokså mildt vær nyttårsaften.

– Det blir minusgrader gjennom helgen, og en god temperaturstigning. På Sørlandet kan det bli rundt fem grader. Østlandet, i hvert fall den sørlige delen, kan få temperaturer som ligger over fem varmegrader mandag kveld, sier Haga.

For dem som planlegger å tilbringe nyttårsaften østafjells, er ikke utsiktene like bra.

– I fjellet blir det uvær. Kuling, kanskje storm, sier han.

Gjennom helgen

Været gjennom helgen blir ganske stabilt. Lørdag blir det vestavind og regn langs kysten, mens Nordland, Troms og Finnmark etter hvert vil få noen snøbyger. Finnmarkingene må også tåle en del vind.

– I Finnmark blir det nordavindskuling, sier Wergeland.

Søndag vil nedbøren på vestlandet gradvis avta i løpet av formiddagen, før lavtrykket i Atlanterhavet begynner å gjøre seg gjeldende.

– I Nord-Norge blir det en blanding av snø og snøbyger. Fra Bodø og nordover vil det være kuling, sier Wergeland.

På Østlandet blir det relativt rolige vindforhold, og ikke noe nedbør å snakke om, ifølge Per Egil Haga.

– Det blir en del tåke enkelte steder, men det er muligheter for at solen glipper litt. Temperaturen holder seg stort sett på minussiden. Det blir ikke ordentlig kaldt, men litt under null grader, sier han.