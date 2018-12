GAMMELT TERNINGKAST: Dette pinnekjøttet ble solgt nå i desember, men terningen ble satt 1. desember 2016. Årets Høgfjellslam fra Gilde fikk terningkast 2 i VGs test. Foto: PRIVAT

Nortura selger pinnekjøtt med to år gammelt terningkast

Nortura selger årets pinnekjøtt med terningkastet de fikk for to år siden. Kjøttet i Gilde-esken er slett ikke det som i sin tid fikk en sekser.

Det var i 2016 at VGs testpanel ga Gildes Høgfjellslam det høyeste terningkastet som finnes. I årets test fikk produktet bare en toer og panelets dom er ganske så nådeløs:

«Lange fine pinner, men veldig ujevnt kuttet. Overraskende tørt kjøtt. Flere biter skjemmes av veldig harsk fettsmak. TØRT! »

Det var ikke akkurat det Mari Melbye Alpert (51) hadde lyst å sette på bordet julaften. Det var først da hun skulle legge pinnekjøttet inn i kjøleskapet at hun oppdaget bommerten. Det var ikke sekserkjøtt hun hadde kjøpt!

– Dette er veldig villedende og tragisk. Kollegene holdt på å le seg i hjel i lunsjen da jeg fortalte historien, forteller Stavanger-kvinnen.

– Var i god tro

Det var i forrige uke, da hun var på besøk hos sønnen sin i Oslo hvor hun også skal feire jul, at pinnekjøttet ble kjøpt inn i en Kiwi-butikk i hovedstaden.

– Jeg kjøpte dette kjøttet og var i god tro at det var testvinneren fra 2018 jeg hadde i handlekurven. Som forbruker er det lett å bli lurt av denne emballasjen. Selv så jeg ikke tallene på datoen en gang da det var med liten skrift, sier Melbye Alpert til VG.

Hun forteller at sønnen tok kontakt med Nortura forbrukersenter for å høre hvordan dette var mulig. Der får han til svar at de ikke selger gammelt pinnekjøtt og at kjøttet i pakken er produsert i år.

– I 2016 fikk vi terningkast 6 for det samme produktet gjennomført av den samme avisen. Det er den testen vi henviser til på pakningen. Det er lov ifølge markedsføringsloven, å bruke slike referanser i to år, skriver en medarbeider ved forbrukersenteret i sitt svar til Melbyes Alpert sønn.

Kontaktet toppledelsen

Men dette synes ikke Melbye Alpert var godt nok. Hun tok derfor kontakt med toppledelsen i selskapet og får til svar at de raskt skal komme tilbake til saken.

Litt senere, forteller 51-åringen, får hun svar fra Norturas forbrukersenter om at de ikke har noe mer å tilføye. Kort tid etter kommer nok en e-post hvor hun blir bedt om å svare på noen spørsmål i forbindelse med Norturas behandling av saken.

Men med denne e-posten følger en rekke interne e-poster som det neppe var ment at Melbye Alpert skulle få, og som tilsynelatende er feilsendt.

I den interne korrespondansen, som VG har fått innsyn i, skriver selskapet blant annet: « Her er det bare å få på plass nye etiketter til neste pinnekjøtt sesong- uten terningkast.»

I e-postene diskuteres også mulighetene for retur og pengene tilbake, men dette fikk kunden aldri tilbud om.

Melbye Alpert sier Kiwi ga utmerket service og at sønnen fikk hevet kjøpet og pengene tilbake da han sa han ikke ville ha pinnekjøttet.

Fjerner terningkast

Nortura sier de forstår at det kan virke forvirrende for forbrukerne når de opererer med to år gamle terningkast.

– Vi skal fjerne terningkastet, men det vil ikke få effekt ut i butikk før julen 2019. Vårt mål er å levere de beste juleproduktene til forbruker og vi jobber hele tiden for å oppnå gode terningkast, skriver merkevaredirektør Nina Rishovd Stavenæs i en e-post til VG.

Hun viser til at produktet er merket med årstall for testen og hevder det er ganske vanlig å bruke terningkast på denne måten.

– Det er heller ikke endret noe på selve produktet som skulle tilsi at det er vesentlige forskjeller fra 2016 til 2018. Når årets test i VG gir terningkast to, viser det derimot at disse testene kan sprike veldig, selv om produksjonen er lik, skriver Stavenæs. Nortura vil vurdere om slike sesongprodukter kun bør merkes for ett år.

Fordi emballasjen produseres i god tid for pakkingen av pinnekjøttet starter, vil VG-testene, som gjøres like før jul, ikke kunne benyttes før året etter.

– Gilde-produktene som fikk terningkast 6 og 5 i årets test, vil derfor først kunne få terningkast på emballasjen neste år, skriver Stavenæs.

Men da VG testet årets pinnekjøtt, var pakken med Gildes Høgfjellslam ikke merket med terningkast 6.

Dette forklarer Stavenæs slik:

– Grunnen til at den pakningen som ble brukt i testen ikke hadde terningkast er at vi har pakket pinnekjøttet både med og uten terningkast nå i 2018. Det vil si at man i butikk vil kunne finne produktet både med og uten terningkast.

Vi har brukt etiketter både fra 2016 og 2017. Dette gjør vi for å unngå å måtte vrake etiketter unødvendig.

Etikettene fra 2016 er uten terningkast (trykket opp før testen i 2016), mens etikettene fra 2017 er med terningkast (trykket opp etter testen i 2016).

– Å lure forbrukeren

TV2-kokk Wenche Andersen, som satt i årets VG-test panel, synes Nortura burde holde seg for gode til å bruke en to år gammel sekser.

– Det er å lure forbrukerne. De har vel alibi når de skriver 2016 med liten skrift, men jeg synes det er dårlig av en seriøs produsent, sier Andersen til VG.

Hun er forbauset over selskapet.

– Tror de forbrukerne og vaktbikkjene, inkludert mediene, er så dumme at de ikke ser dette? Det er en litt merkelig holdning.

– Villedende

Elisabeth Lier Haugseth, leder av Forbrukertilsynet, sier markedsføringsloven tillater bruk av tidligere tester i reklame, men testene kan ikke være eldre enn to år.

– Forutsetningen er at det ikke har vært nye tester i mellomtiden. Slik Nortura har gjort det, er testen fra 2016 foreldet, og villedende når det finnes en senere test med et annet resultat, sier Haugseth til VG.

Hun synes det er veldig pussig at de tyr til en to år gammel test, særlig hvis leserne har en formening om at dette testes hvert år.

VG har latt et panel teste pinnekjøtt de siste tre årene. Også i 2014 hadde vi en test.

– Veldig frekt

Heller ikke mat- og ølkjenner Espen Smith, som satt i VG-panelet, er imponert.

– Det er skremmende at det kommer fra en så seriøs aktør. Dette er veldig frekt. Da må man si tidligere vinner. Dette ser jo ikke folk, sier han til VG.

– Det er jo årets pinnekjøtt som er i butikkene og testet av oss på vegne av VG, legger han til.

Kokk og restauratør Tore Namstad, som også satt i VG-panelet, mener det er å lure folk.

– Det er ynkelig, sier han.